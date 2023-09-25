الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حافظ على مصر".. أهالى الزاوية الحمراء أمام الشهر العقاري لعمل توكيلات للسيسي (صور)

جانب من دعم الاهالى
جانب من دعم الاهالى للرئيس السيسى

توافد العديد من المواطنين بكثافة أمام مقر الشهر العقاري في الزاوية بالقاهرة منذ صباح اليوم لدعم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من أجل عمل توكيلات للترشح لفترة رئاسية جديدة، وسط حضور أمني مكثف.

وعبر أهالي الزاوية الحمراء خلال تواجدهم أمام الشهر العقاري لتقديم كل الدعم لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية مقبلة، مؤكدين أنه حمى الأرض والعرض وقاد سفينة مصر إلى بر الأمان وحافظ على هويتها الوطنية ومقدرات الشعب المصري.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتضمن القرار في المادة الأولى “أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن”.

وجاء في القرار: “على المختص إثبات التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات الرقم القومي أو جواز السفر الساري ولا يعتد بغير ذلك المستند ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها ورقم بطاقة الرقم القومي وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح ويوقع المواطن المؤيد على نموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه، كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة، ويحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد وتسلم له إحداهما وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج ويتم إثبات توثيق المواطن المؤيد بغير رسوم”

جانب من دعم الاهالى للرئيس السيسى
جانب من دعم الاهالى للرئيس السيسى
جانب من دعم الاهالى للرئيس السيسى
جانب من دعم الاهالى للرئيس السيسى
جانب من دعم الاهالى للرئيس السيسى
جانب من دعم الاهالى للرئيس السيسى
جانب من دعم الاهالى للرئيس السيسى
جانب من دعم الاهالى للرئيس السيسى
أهالى الزاوية الحمراء صور الشهر العقاري توكيلات للسيسي رجال ونساء

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