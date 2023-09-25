إنتر يعلن إصابة أرناوتوفيتش وتقرير تشير لغيابه لمدة شهرين

أعلن نادي إنتر الإيطالي غياب مهاجمه النمساوي ماركو أرناوتوفيتش بدون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وأصيب أرناوتوفيتش خلال مباراة إنتر أمام مستضيفه إمبولي والتي انتهت بفوز إنتر بهدف دون رد وأقيمت ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وأكد إنتر إصابة صاحب الـ 34 عامًا في عضلة الفخذ الأيسر دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب لكن تقارير أشارت أن غيابه سيمتد لقرابة الشهرين.

وشارك أرناوتوفيتش مع إنتر هذا الموسم في 6 مباريات ولم يسجل أي أهداف وصنع هدف وحيد.

وكان إنتر ميلان تعاقد مع أرناوتوفيتش على سبيل الإعارة قادمًا من نادي بولونيا لمدة موسم.

تعد هذه المرة الثانية التي ينضم فيها أرناوتوفيتش إلى إنتر ميلان؛ حيث سبق له اللعب للنادي موسم 2009-2010.

وواصل إنتر سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي، وحقق فوزًا سهلًا على نظيره إمبولي بهدف نظيف الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وواصل إنتر تصدره الكالتشيو بالعلامة الكاملة من 5 انتصارات برصيد 15 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه ميلان صاحب الوصافة بـ12 نقطة.