الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"التصوير خلال أكتوبر".. أحمد فهيم أحدث المنضمين لـ "شغل فنادق"

الفنان أحمد فهيم
الفنان أحمد فهيم

يواصل صناع مسلسل “شغل فنادق” التحضير للعمل على قدم وساق، استعدادًا لعرضه خلال موسم رمضان 2024، وهو بطولة الفنان عمرو يوسف والفنانة روبي في أول تعاون بينهما.

 

وتعاقد الفنان أحمد فهيم مؤخرًا للمشاركة في بطولة العمل، ليكون أحدث المنضمين لقائمة أبطال المسلسل، على أن يبدأ المخرج محمد سامي تصوير أول مشاهد العمل خلال شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع متابعته مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي أوشك على انتهاء تصوير مشاهده بالكامل.

 

“شغل فنادق”  سيناريو وحوار محمد سامى ومهاب طارق، وإخراج محمد سامى، وإنتاج ميديا هب سعدى– جوهر، حيث من المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل عقب الانتهاء من كل التفاصيل المبدئية للعمل.

يشار إلى أن المخرج محمد سامى قدم آخر أعماله مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، وحقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من هالة صدقى، أحمد داش، عصام السقا، إيمان العاصى، منة فضالى، مى كساب، منذر رياحنة، عماد صفوت، مجدى بدر،  أحمد فهيم، أحمد عبدالله، محمد الدسوقى، وعدد كبير من الفنانين.

أما عمرو يوسف فقدم مسلسل "الكتيبة 101" بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، ميرنا نورالدين، رشا مهدى، محمود عبدالمغنى، أحمد عبدالعزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران،  بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى وجرى عرضه في موسم رمضان الماضي.

أما روبى فقدمت مسلسل "حضرة العمدة" تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد رزق، محمود عبدالمغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، إدوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبدالله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبدالخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبوزيد وخلود عز.

شغل فنادق عمرو يوسف أحمد فهيم أحدث المنضمين روبي

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