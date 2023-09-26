لماذا يخلق الله من يعرفهم يخطئون ولا يتوبون؟.. الأنبا نيقولا يجيب

أطلق الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، نشرة تعريفية أجاب خلالها على سؤال "لماذا يخلق الله مَنْ يعرفهم سيخطأون ولا يتوبون؟".

وقال إن القديس يوحنا الدمشقي، يقول في كتاب "مئة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي"، إن السبب في خلق الله لمن يعرفهم سيخطأون ولا يتوبون، لكي لا يبدوا الشر منتصراً على الصلاح.

إن الله لصلاحه يُخرج الخليقة من العدم إلى الوجود وهو عارف مصيرها. فإذا منع الذين سَيُوْجَدُون، بسبب صلاحه، عن الوجود لأنهم سيصيرون أشراراً برضاهم، فيكون الشر غلب صلاح الله. ولأن كل ما يصنعه الله إنما يصنعه صالحاً، فإن كل أحد يكون صالحاً أو شريراً برضاه الخاص.

على ذلك فقول الرب: "خير لذلك الرجل لو لم يولد" لا يعني إنتقاداً منه لصنعه الخاص، بل للشر الواصل لصنعه من جراء الاختيار الخاص والتهامل.

الاحتفال بعيد رفع الصليب الكريم المُحيِّ في إبراشية إرموبوليس (طنطا)

وترأس الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بمدينة طنطا، بمعاونة راعي الكنيسة الأرشمندريت نقولا فانوس.

في نهاية القداس الإلهي أقيمت خدمة زياح الصليب الموضوع في صينية وسط الريحان بالدوان به في داخل الكنيسة ونيافته يحمل الصينية بما عليها على رأسه وقدس الأرشمندريت نقولا يبخر أمامه وحولهما المصلين، ثم السجود به أمام المائدة الموضوعة بمواجهة البابا الملوكي أربع مرات أمام كل طرف للمائدة، وقدسه في كل مرة يتلوا طلبة من طلبات الخدمة والشعب يردد على كل طلبة "أمين".

بعد ذلك تشارك المصلين الإفطار الذي أعد في قاعة القديس مرقص الملحقة بالكنيسة في وسط بهجة وفرح العيد.