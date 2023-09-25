فى عهد الرئيس السيسى.. إجراء الاختبارات الإلكترونية فى 84 كلية بـ24 جامعة فى نحو 1826 مقررًا

يعد الاهتمام بالبنية التحتية فى الجامعات من أبرز التطورات التي شهدتها المنظومة الجامعية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فإن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعات شهدت تطورًا ملحوظًا لدعم منظومة التحول الرقمي، حيث تم تنفيذ عدة مشروعات في مجال التحول الرقمي عام 2022، بتكلفة تبلغ 8 مليارات جنيه.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن أنه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تم أرشفة 3 ملايين ورقة إلكترونية، ووصول عدد المُستخدمين لمنصات التعلم إلى مليون مُستخدم، ووصول عدد المُستفيدين من الخدمات الاستشارية الطبية Online إلى مليون و200 ألف مستفيد، وإصدار 600 ألف شهادة مؤمّنة لخريجي الجامعات، وإنشاء 75 أكاديمية هواوي، و10 معامل هواوي، و10 معامل سيسكو، و4 معامل لإنترنت الأشياء، وتدريب 20 ألف مُتدرب على شهادة التحول الرقمي، وإجراء الاختبارات الإلكترونية في 84 كلية بـ24 جامعة في نحو 1826 مقررًا، وتوفير 30 ألف جهاز بالجامعات للاختبارات الإلكترونية.

جامعة القاهرة

من أبرز الجامعات التى لها دور بارز في البينة التحتية كانت جامعة القاهرة، حيث شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بما حققته جامعة القاهرة من إنجازات عديدة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال السنوات الماضية، في الفترة من 2014 حتى 2023، وأدى ذلك إلى تطوير شامل في المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة.

وتعددت إنجازات الجامعة، منها الارتقاء بتصنيف الجامعة بكبرى التصنيفات الدولية، وتحول الجامعة إلى جامعات الجيل الرابع، فضلًا عن تطوير البنية التحتية والمعلوماتية وتنفيذ العديد من المشروعات الكُبرى، وذلك بما يتماشى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.