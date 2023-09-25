الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى عهد الرئيس السيسى.. إجراء الاختبارات الإلكترونية فى 84 كلية بـ24 جامعة فى نحو 1826 مقررًا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يعد الاهتمام بالبنية التحتية فى الجامعات من أبرز التطورات التي شهدتها المنظومة الجامعية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فإن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعات شهدت تطورًا ملحوظًا لدعم منظومة التحول الرقمي، حيث تم تنفيذ عدة مشروعات في مجال التحول الرقمي عام 2022، بتكلفة تبلغ 8 مليارات جنيه. 

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن أنه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تم أرشفة 3 ملايين ورقة إلكترونية، ووصول عدد المُستخدمين لمنصات التعلم إلى مليون مُستخدم، ووصول عدد المُستفيدين من الخدمات الاستشارية الطبية Online إلى مليون و200 ألف مستفيد، وإصدار 600 ألف شهادة مؤمّنة لخريجي الجامعات، وإنشاء 75 أكاديمية هواوي، و10 معامل هواوي، و10 معامل سيسكو، و4 معامل لإنترنت الأشياء، وتدريب 20 ألف مُتدرب على شهادة التحول الرقمي، وإجراء الاختبارات الإلكترونية في 84 كلية بـ24 جامعة في نحو 1826 مقررًا، وتوفير 30 ألف جهاز بالجامعات للاختبارات الإلكترونية.

جامعة القاهرة

من أبرز الجامعات التى لها دور بارز في البينة التحتية كانت جامعة القاهرة، حيث شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بما حققته جامعة القاهرة من إنجازات عديدة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال السنوات الماضية، في الفترة من 2014 حتى 2023، وأدى ذلك إلى تطوير شامل في المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة.

وتعددت إنجازات الجامعة، منها الارتقاء بتصنيف الجامعة بكبرى التصنيفات الدولية، وتحول الجامعة إلى جامعات الجيل الرابع، فضلًا عن تطوير البنية التحتية والمعلوماتية وتنفيذ العديد من المشروعات الكُبرى، وذلك بما يتماشى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أهمية الجامعات التكنولوجية الجامعات التكنولوجية إنشاء الجامعات التكنولوجية الجامعات التكنولوجية الحديثة آليات تحديث البنية التحتية

مواد متعلقة

إضافة قوية للرعاية الصحية.. تطور ملحوظ بالمستشفيات الجامعية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى

للمرة الأولى فروع جامعات أجنبية بمصر.. تطور كبير في منظومة التعليم العالي بعهد السيسي

عادات صحية خاطئة يقع فيها الأمهات بالتزامن مع العام الدراسي.. تجنبيها

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أسبوع فى الخريف.. ونصائح مهمة للمواطنين

أخبار فاتتك: الرئيس يؤكد حرص مصر على الإسهام فى مواجهة التحديات العالمية.. وائل جسار يتعرض لإطلاق نار

كيف يستفيد الطلاب من المنصات التعليمية المجانية؟.. خبير تربوي يجيب

تغني عن الدروس الخصوصية.. 6 فوائد للمنصات التعليمية للطلاب

القصة الكاملة لهاشتاج "عتق رقبة حازم عبد الله المطرفي" التي أثارت جدلًا في السعودية

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

انتخابات الرئاسة 2024.. الإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبى الترشح لمنصب الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى