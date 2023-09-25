أهالى الإسماعيلية: أنفاق قناة السويس أعطت سكان الشرق قبلة الحياة

حصلت محافظات إقليم القناة وخاصة محافظة الإسماعيلية على النصيب الأكبر من المشروعات القومية التي شهدتها الدولة المصرية منذ تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر، وعلى رأسها أنفاق قناة السويس والتي سهلت الانتقال من غرب الإسماعيلية إلى سيناء أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس في 10 دقائق، بالإضافة إلى قناة السويس الجديدة والتي تعد شريانا جديدا للحياة تسهم في تقليل عبور السفن من 22 ساعة إلى 11 ساعة.

أنفاق قناة السويس أحيت الشرق

وقال عمرو محمد، أحد أبناء محافظة الإسماعيلية، إننا استفدنا من أنفاق قناة السويس بشكل كبير، حيث سهلت عملية عبورنا من غرب قناة السويس إلى شرقها، أي من مدينة الإسماعيلية إلى شرق قناة السويس، متجهين إلى سيناء ومدينة القنطرة الشرقية، حيث أصبح عبور المواطن لا يستغرق سوى 10 دقائق تحت قناة السويس بدلاً من الانتظار لساعات وقد تصل إلى أيام للعبور. وذلك بفضل أنفاق "تحيا مصر"، التي أنشئت بتكلفة تتخطى 12 مليار جنيه، لتسهيل حركة العبور والتنقل، حيث أسهمت في سرعة انتقال السيارات التي تحمل الخضروات والفواكه والسلع الغذائية وغيرها.

وأضاف أن عملية زراعة الأراضي شرق قناة السويس ازدادت بفضل هذه الأنفاق، وفضل التسهيلات التي تتم لعبور السيارات المحملة بالخضار والفواكه، مما أدى إلى انتعاش حركة التجارة خلال السنوات القليلة الماضية.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروعات "تحيا مصر"، التي حققت حياة جديدة وانتعاشًا في شرق قناة السويس.

وقال حسين البياضي، تاجر: "إن أنفاق قناة السويس أعطت قبلة الحياة للتجار الموجودين في شرق قناة السويس بالقنطرة الشرقية أو الشمالية لسيناء، حيث سهلت عملية نقل البضائع التي كانت تتلف بسبب كثرة وقفاتها في الأنفاق. وهذا أدى لتحسين أوضاع المواطنين".