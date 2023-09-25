الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد قليل.. مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية لإعلان إجراءات الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا، حيث تُعلن خلاله التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".

الدعوة للانتخابات الرئاسية

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلي جميع الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام المحلي والدولي المعتمد؛ لحضور ونقل أعمال المؤتمر الصحفي.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة.

ويعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

كانت قد عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا للإعلان عن كافة الاستعدادات للعملية الانتخابية، الأربعاء الماضي، وحددت اليوم لعقد مؤتمر صحفي، بحضور رئيس الهيئة، للإعلان عن تفاصيل جديدة بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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