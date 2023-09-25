التحقيق مع مدير شركة استولى على 80 مليون جنيه من المواطنين

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام مدير شركة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبلغ 80 مليون جنيها منهم، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات.

رصد تعليقات الضحايا على الفيس بوك

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد برصد بعض التعليقات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمنت المطالبة بضبط أحد الأشخاص تم وصفه "مستريح الإسكندرية " والزعم باستيلائه على مبلغ 80 مليون جنيه من أموال المواطنين وصدور أمر بضبطه وإحضاره.

ضبط المتهم بالتنسيق مع الإنتربول

بالفحص تبين أن الشخص المذكور مدير إحدى الشركات "هارب خارج البلاد "، مقيم بمحافظة الإسكندرية، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (6) قضايا " تبديد"، تم التنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" والجهات المختصة لاسترداد المتهم الهارب وبتاريخ 21 الجارى تم ضبط المتهم حال وصوله على متن إحدى الرحلات بميناء القاهرة الجوى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي مبلغ 7,5 مليون جنيه بحجة استثمارها في تجارة المواشي وتوقف عن سداد أصل المبالغ والأرباح المتفق عليها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهم.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من 4 اشخاص، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بقيام عاطل بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم.

كشفت التحريات صحة الواقعة، وقيام المتهم بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المواشى، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت 7,5 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصل المبالغ والأرباح المتفق عليها.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم عمل كمين واستهدافه والقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.