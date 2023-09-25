"بصمات".. فيلم تسجيلي عن سيد درويش باحتفالية نادى سينما أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع المركز القومي للسينما، أولي حفلات نادى سينما أوبرا الإسكندرية، بالموسم الفني الجديد وذلك في تمام السابعة من مساء الأربعاء الموافق 27 من سبتمبر الجاري.

يتم عرض الفيلم التسجيلي الوثائقي "بصمات" من إخراج وائل شركس، و يسرد الفيلم السيرة الذاتية والفنية لخالد الذكر فنان الشعب سيد درويش، يعقبه ندوة فنية بحضور مخرج الفيلم يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر وتقدم الحفل الإعلامية منى حجاب.

يذكر أنه تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الافلام التى تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وكان الاقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.

صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي يحتفل بمئوية سيد درويش



وكان قد أقيم علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية حفل صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية الذي استضاف كل من الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقى وعميد المعهد العالى للنقد الفنى، والمطرب أحمد جمال والدكتور محمد حسنى أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائى بكلية الآداب، وأدارت الندوة الفنانة لقاء سويدان كما شاركت بالغناء لمجموعة من ألحان فنان الشعب.

وتحدث الحضور عن السيرة الذاتية والفنية لفنان الشعب سيد درويش وكيف أثر علي الموسيقى العربية فهو المجدد والباعث لنهضة فنية، وقد ترك الشيخ سيد أكبر ثروة فنية فى تاريخ الموسيقى العربية على الإطلاق ، ليس بالكم بل بالكيف، إذ أن كل لحن وكل قطعة تستحق الدراسة والتأمل..

كما تحدث الحضور عن أسباب إختفاء فن الأوبريت بعد رحيل سيد درويش، وكيف تأثر بالموسيقى الإيطالية وحضوره للعديد من الأوبرات الإيطالية وتخلل الحفل فقرات فنية للفرقة الموسيقية بقيادة شريف ياسر وفريق كورال جوانا.