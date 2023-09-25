الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة مالية إندونيسيا: الموقف الاقتصادى الدولى يخلق تحديًا كبيرًا للعديد من الدول

الدكتورة سري مولياني
الدكتورة سري مولياني إندراواتي

وجهت الدكتورة سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية بـ إندونيسيا، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على كرم الضيافة، وعلى عقد اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمصر.

وقالت مولياني، خلال كلمتها في "انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، إنها تشعر بالفخر بسبب رؤية النمو والتنمية اللذين حققهما البنك الآسيوي في عامه الثامن، مؤكدة أنها تقدر البنك الآسيوي للبنية التحتية لدعمه المستمر لكل الدول الأعضاء والتي تشمل إندونيسيا.

وأشارت إلى أن الموقف الاقتصادي الدولي يخلق تحديًا كبيرًا للعديد من الدول، لافتة إلى أن النمو الاقتصادي الذي حدث هذا العام منخفض ويبلغ 2.9% .

جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي

تتناول جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي العديد من القضايا، أبرزها: "ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود"، "بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية"، "تعبئة الموارد لتمويل المناخ"، "تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا"، "شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية"، "التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة"، "تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات"، "تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا".

المالية إندونيسيا الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي اجتماع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر

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