بينها عرض فيلم "بيروت برهان" بنقابة الصحفيين .. أجندة الدستور الثقافية

العرض الخاص لفيلم “بيروت برهان”، بنقابة الصحفيين، إحدي الأمسيات الفنية والثقافية التي يذخر بها اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية

ــ برهان علوية في قاعة محمد حسنين هيكل

في السابعة مساء، تستقبل قاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين، عرض للفيلم والوثائقي “بيروت برهان”، للمخرجة فرح الهاشم، ويعقب عرض الفيلم ندوة ولقاء مع مخرجته يديرها الناقد السينمائي دكتور ياقوت الديب.

يتناول الفيلم الحديث عن المخرج اللبناني برهان علوبة، وشهادات من تلاميذه وأصدقاءه، وذكرياته في بيروت خلال ثمانينيات القرن المنصرم وحتي بداية الألفية الجديدة.

ــ الحضرة للإنشاد تحيي ذكري المولد النبوي

وفي الثامنة والنصف مساء، تعقد بمسرح مركز الفنون للهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، أمسية فنية شعرية لفرقة الحضرة المصرية للإنشاد الديني والفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مع الشاعر محمد بهجت، وذلك في إطار الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

يتضمن برنامج الأمسية باقة من المدائح النبوية يقدمها مجموعة من المنشدين والمداحين منهم: أشرف مغازي، عبد القدوس عكاشة، معاذ الجعفري، باسم جمال، محمد عبد العزيز النقشبندي، خالد أسامة، بالإضافة إلى المنشد بلال رأفت والمنشد عمر مسعد، ومجموعة من أبرز الموسيقيين بالفرقة، منهم عازف العود سعيد طلعت، وعازفي الإيقاع مصطفى عبد الله، وأحمد القط، بمصاحبة عازف الكمان أحمد ماهر وعازف التشيلو عمرو صبحي.

ــ برامج الترجمة الحديثة بثقافة أسيوط

وفي السادسة مساء، يعقد بقصر ثقافة أسيوط، أمسية بعنوان "شباب الخريجين وآليات سوق العمل الحر وبرامج الترجمة الحديثة"، ويشارك فيها كل من: دكتور جابر عبد الغفار بكلية الآداب جامعة أسيوط، رئيس نادي الروتاري محمد فوز محرم، ودكتور هيثم أبو ضيف بكلية الآداب جامعة أسيوط.

ــ وجع العباد والبلاد بورشة الزيتون

وفي السابعة مساء، تحل الدكتورة كريمة الحفناوي، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، لمناقشة كتابها “وجع البعاد والبلاد .. مشوار الحياة والفن والسياسة”، والصادر حديثا عن دار النسيم للنشر والتوزيع وبيت الحكمة، ويناقش الكتاب كل من: الكاتب مهندس أحمد بهاء الدين شعبان، القاص أحمد حلمي، الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الكاتب أسامة ريان، ويدير الأمسية الكاتب الروائي دكتور محمد طه إبراهيم.

ــ الباليه والرقص المعاصر في مصر

وفي السابعة مساء، يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بأرض الجزيرة، ندوة جديدة من لقاءات النشاط الثقافي والفكري ــ صالون الأوبرا الثقافي ــ الذي تنظمه الأوبرا، وتعقد أمسية اليوم تحت عنوان “الباليه والرقص المعاصر في مصر”.

ويشارك في الأمسية كل من: دكتورة رشا طموم، دكتورة أحلام يونس، الكاتب حسن حامد، ويديرها أيمن عدلي. ويتخلل فقرات الصالون، فواصل فنية موسيقية بمشاركة: صوليست باليه أوبرا القاهرة وعازف الأبوا الأول دكتور وسام أمين، والفنانة المطربة ريم كمال.

ــ خريطة حفلات مهرجان اليوم الإثنين

وفي إطار فعاليات الدورة السادسة عشر، لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية، والذي يستمر حتي 28 سبتمبر الجاري، يستقبل مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر في الثامنة مساء، حفل بمشاركة فرق: الجزائر، تتارستان، أندونيسيا، باكستان وفرقة الشافعي للإنشاد الديني من مصر.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ يحتضن مركز إبداع قبة قبة الغوري بالحسين، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل تشارك فيه فرق من: البوسنة، الكونغو برازفيل، ومن مصر فرقتي: بنات الحور، والساقي للإنشاد الديني.

وفي الثامنة مساء أيضا، يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، حفل تشارك فيه فرق من: جيبوتي، اليونان، ومن مصر فرقة “دوري” للرقص المولوي، وفرقة الأقصر للرنشاد الديني.