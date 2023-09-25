الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"معلمى بنى سويف" تناشد السيسى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة: قادر على قيادة الوطن

اللقاء
اللقاء

ناشدت نقابة المعلمين ببني سويف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، واستكمال المشروعات القومية الضخمة التي بدأت منذ تولي الرئيس السيسي زمام الأمور في عام 2014.

 

اجتماع برئاسة نقيب المعلمين 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته نقابة المعلمين ببني سويف برئاسة مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة، بحضور أحمد أبوليلة أمين عام النقابة، وأنيس مشرف أمين الصندوق، وأعضاء النقابة الفرعية، ونقباء المراكز.

 

نقابة المعلمين: الرئيس السيسي هو رجل المرحلة الحالية

وأكدت نقابة المعلمين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده.

 

نقيب المعلمين: الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك كل مقومات القائد

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك، وأنه رغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن إلا أن نظام 30 يونيو بقيادة السيسي تمكن من التصدي لقوى الشر والإرهاب وتحملت مصر أعباء ضخمة في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفين، والتصدي لها بكل حزم وقوة، وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه.

 

نقيب المعلمين: نقف صفًا واحدًا خلف القائد عبدالفتاح السيسي 

وأكد أن جموع المعلمين تقف صفًا واحدًا خلف القائد عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأن جموع المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالوطن سواء أكانت داخلية أو خارجية.

وأوضح أن مطلب المعلمين للرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات نابع من شعور جموع المعلمين؛ بل وكل فئات الشعب المصري بالحاجة الماسة لترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال ما بدأه من مشروعات واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

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