غدا.. "ولد الهدى" عنوان ملتقى الهناجر الثقافي

احتفالا بـ المولد النبوى الشريف؛ يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي، تحت عنوان "ولد الهدى"، وذلك فى تمام الساعة الثامنة من مساء غد الثلاثاء، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

ومن ضيوف الملتقى: الشيخ الدكتور محمد داوود من علماء الأزهر الشريف وأستاذ العلوم اللغوية بجامعة قناة السويس، الشيخ الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، الشيخ الدكتور إبراهيم رضا من علماء وزارة الأوقاف، الدكتورة ولاء محمد أستاذة التاريخ الإسلامي، والشاعر أشرف البنا عضو اتحاد كتاب مصر.

ومن المقرر أن تدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تتضمن أغانى وابتهالات دينية، تقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني.

احتفالات "قصور الثقافة" بالمولد النبوي الشريف

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 22 سبتمبر وحتى الخميس 28 من الشهر الحالي، وأهمها تنظيم مجموعة كبيرة من الفعاليات احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف بمواقعها المتعددة، أبرزها احتفالية بمسرح السامر مساء الخميس المقبل 28 سبتمبر الجاري، على أن يحييها شيخ المداحين أحمد الكحلاوى.

ومن أبرز تلك الفعاليات أيضا، انطلقت فعاليات ملتقى "أفلام المحاولة" في دورته الخامسة، أمس الأحد، بقصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، وذلك بمشاركة 30 فيلما ما بين الوثائقي والروائي القصير، بالإضافة إلى بعض الأفلام القصيرة نتاج ورشة "ابدأ حلمك"، وتستمر فعاليات الملتقى حتى 29 سبتمبر، كما تستمر فعاليات ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير المقام حتى 28 سبتمبر، كما اختتمت فعاليات الملتقى الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" بالعريش.