اجتماع تنسيقى مع مسئولى "حياة كريمة" بـ"رياضة أسوان"

عقد ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى أسوان، اجتماعًا مع مسئولي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمديرية.

تفاصيل الاجتماع

وتضمن الاجتماع عرض ما تم في المرحلة الأولى من انتهاء العمل ببعض مراكز الشباب وتسليمها وإجراءات إشهارها وعرض بعض المراكز الأخرى وما ينقصها من أعمال.

من ناحيته، كلف ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى أسوان، مسئولى مبادرة حياة كريمة بالمديرية للتحدث مع الجهة المختصة لإنهاء الأعمال المتبقية لتسليمها، وإنهاء إجراءاتها وتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة التي ستعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية بمراكز الشباب بإدفو وكوم إمبو ونصر النوبة.

وفى سياق آخر، توجه أمس فريق السباحة من مختلف أعضاء مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، الذين اجتازوا الاختبارات التي عقدت بحمام سباحة نادي أسوان الرياضي يوم الثلاثاء الماضي إلى محافظة بني سويف، للمشاركة في بطولة السباحة للصعيد النسخة الثانية.