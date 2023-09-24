ديربي مدريد.. أتلتيكو يتقدم على الريال بهدفين لهدف

تقدم أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، في ديربي العاصمة الإسبانية، بقمة الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

أتلتيكو مدريد أكرم ضيافة ريال مدريد مبكرًا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق ألفارو موراتا مستغلًا خطأ دفاعي فادح من ديفيد ألابا، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها صامويل لينو من الجهة اليسرى.

وسجل الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني لـ أتليتكو في الدقيقة 18 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ساؤول نيجيز من الجهة اليسرى.

لاعبو ريال مدريد كثفوا محاولاتهم للتسجيل، وتمكنوا من ذلك عن طريق الألماني توني كروس بهدف في الدقيقة 35 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل إدواردو كامافينجا هدفًا لـ ريال مدريد في الدقيقة 44، تم إلغائه بداعي التسلل على أنطونيو روديجر بصفته مشاركًا في اللعبة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، فشهد البدء بالألماني توني كروس في مركز وسط الملعب الدفاعي على حساب أوريلين تشواميني، فيما يلعب فران جارسيا كظهير أيسر، ويعوض لوكاس فاسكيز غياب زميله داني كارفاخال في الجبهة اليمنى، فيما يجلس خوسيلو ماتو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

‏خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجر - فران جارسيا

خط الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس

وخرج البرازيلي فينيسيوس جونيور من قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو، بسبب التهابات في المعدة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة.