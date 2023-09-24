فاتن عمارة: وثيقة حقوق الطفل السكري سيتم تطبيقها على كافة مدارس الجمهورية

علقت الدكتور فاتن عمارة، مقرر المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية، على وثيقة حقوق الطفل السكري أي المصاب بمرض السكر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي": إن الوثيقة ضمن مجموعة من الحقوق للطلاب السكريين، والذين يبلغ عددهم أكثر من 55 ألف طفل في جميع المراحل التعليمية.

الوثيقة تمنع رفض قبول الطفل السكري في المدارس

وأضافت: "الوثيقة تتيح الحق في العلاج، جرعات الأنسولين وحقهم في التحليل، والتعامل معهم، وكيفية التعامل".

وأكدت عمارة أنه سيتم تطبيق وثيقة حقوق الطفل السكري بدءا من العام الدراسي المقبل، لافتة إلى أنه سيتم تطبيقها على كافة مدارس الجمهورية حتى الدولية والخاصة والتي كان من الممكن رفض الطفل السكري.

وتابعت: "هناك أطفال يتم رفضهم لمعرفة إصابته بالسكري، ولكن تمنع رفض أي مدرسة للأطفال المصابة بمرض السكري.