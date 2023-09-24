الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الفرنسي يقرر إنهاء التعاون العسكري مع النيجر وإعادة السفير من نيامي

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، إنهاء التعاون العسكري مع النيجر.

وأكد ماكرون أن فرنسا قررت إعادة السفير الفرنسي في نيامي إلى باريس الأسبوع المقبل، ومغادرة القوات الفرنسية، نهاية العام.

وأشار الرئيس الفرنسي إلي أن النيجر لم تعد دولة ترغب في محاربة الإرهاب، وفقًا لقناة "BFMTV" الفرنسية.

يأتي القرار الفرنسي في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.

وفي تصريحات سابقة، أفادت مصادر مطلعة بأن باريس قد تسحب جزءًا من القوات الفرنسية المتواجدة في النيجر، في ظل التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

txt

النيجر تفرض حظرًا على تحليق الطائرات الفرنسية فوق مجالها الجوي

النيجر تفرض حظرا علي تحليق الطائرات الفرنسية فوق مجالها

ومساء اليوم، أعلنت السلطات في النيجر، حظرًا على تحليق الطائرات الفرنسية فوق مجالها الجوي.

وقالت هيئة الطيران في النيجر، فرضت النيجر حظرًا على الطائرات الفرنسية، ومنعتها من دخول مجالها الجوي، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

txt

الولايات المتحدة تبحث مع مجموعة "إيكواس" الوضع فى النيجر

واشنطن تبحث مع مجموعة "إيكواس" الوضع فى النيجر

وقبل يومين، التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ممثلين عن الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وموريتانيا ومفوضية الإيكواس؛ لمناقشة الأزمة السياسية المعقدة في النيجر.

وشكر "بلينكن" المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على الجهود الرائدة للتوصل إلى حل يحفظ النظام الدستوري في النيجر.. حسب بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكي.

وقال "بلينكن" إن الشركاء اتحدوا في موقفهم بأن المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر يجب أن يطلق سراح الرئيس محمد بازوم وعائلته وجميع المعتقلين بشكل غير قانوني.

وأوجز الوزير الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لدعم ضغط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على "المجلس الوطني في النيجر لحماية الوطن" لاستعادة الديمقراطية، بما في ذلك تقييد أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الأمنية والتنموية، وتعليق اتفاقيات مؤسسة تحدي الألفية.

الرئيس الفرنسي النيجر التعاون العسكرى السفير الفرنسى نيامى باريس

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد الفوز على سانت جورج الإثيوبي

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الباز يحذر من لجان الإخوان: يحاولون التشويش على الانتخابات الرئاسية

تسهيلات فى مشروع قانون مخالفات البناء: مد التصالح حتى 30 سبتمبر 2022.. وإلغاء شرط المعاينة فى القرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس