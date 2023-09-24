بث مباشر للجزء الأول من الفيلم الوثائقى "حرب الاستنزاف"

يقدم موقع “الدستور” بثًا مباشرًا للجزء الأول من الفيلم الوثائقي “حرب الاستنزاف”، والذي يعرض عبر فضائية “الوثائقية”.

ويوثق الفيلم تفاصيل تلك الحرب التي خاضتها مصر في أعقاب نكسة يونيو 1967، وكيف استطاع الجيش المصري أن يستأنف المعركة ضد العدو في غضون أيام قليلة، بالموازاة مع عملية إعادة بناء القوات المسلحة على أسس علمية حديثة، كذلك يوثق الفيلم عددًا من البطولات والمعارك التي خاضها الجنود المصريون بطول الجبهة ضد العدو.

معركة رأس العش

وينقسم فيلم "حرب الاستنزاف" إلى جزءين؛ يبدأ الجزء الأول من معركة "رأس العش"، كبداية لمرحلة الصمود، وصولًا إلى مرحلة الدفاع النشط، فيما يبدأ الجزء الثاني من معارك المدفعية المصرية على الجبهة، وعملية الثأر للشهيد البطل الفريق عبدالمنعم رياض، وصولًا إلى المرحلة الثالثة من الاستنزاف، تحت اسم "الردع"، ثم قبول مبادرة روجرز الثانية عام 1970، تأهبًا لحرب أكتوبر المجيدة.