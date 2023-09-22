السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد السيد عيد لـ"الشاهد": كتيبة كاملة ثأرت لـ عبدالمنعم رياض خلال حرب الاستنزاف

محمد السيد عيد
محمد السيد عيد

كشف الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، تفاصيل شهادته الخاصة حول حرب الاستنزاف أثناء تجنيده في الجيش.

وقال “عيد” خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": “اختلف الكثيرون حول حرب الاستنزاف حيث قال المشير الجمسي، إنه التدريب العملي الذي قام به الجيش المصري حتي يتمكن من العبور، وحتي تعلم اسرائيل أنها ستدفع ثمنا غاليا علي جلوسها في سيناء هذه المدة”.

وتابع: “الفريق فوزي قال إن اسرائيل كانت متُعنتة وتصر علي التفاوض المباشر مع المصريين، ولكنها بعد تكبدها للخسائر في حرب الاستنزاف، قبلت بوقف اطلاق النار، لأنها وجدت أن الجندي المصري لن يتراجع أو يستسلم”.

وأضاف: "كتبت كتابا اسمه "ثمن الحرية" عن محاولات احتلال مصر المختلفة في العصر الحديث بداية من الحملة الفرنسية وآخرها الاسرائيليين، ففي حرب الاستنزاف مثلاً عبر الجيش بكتيبة كاملة من 3 سرايا بالإضافة لقوات الدعم، وكان هذا أمرا غير هين أن تعبر بحوالي ألف جندي، أثناء حرب الاستنزاف وكان في يوم الـ40 علي وفاة عبدالمنعم رياض، وكان هذا ردا مباشرا علي اغتيال عبدالمنعم رياض، حيث تم تكليف قوات الصاعقة بالثأر له".

وتابع: "عبرت كتيبة كاملة وذهب لموقع اغتيال عبدالمنعم رياض، وتم تدميره بالكامل ولم ينج من الاسرائيليين أحد، وكان عملا عظيما بعبور كتيبة كاملة وتنفيذ مهمتها ورجوعها بدون خسائر، لدرجة أن اسرائيل لم تستطع أن تعلن عن خسائرها من هذه العملية".

 

اكسترا نيوز محمد الباز محمد السيد عيد

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