ممثل الصومال بملتقي التصوف العالمي: البودشيشية قدمت نموذج صوفي فريد

أكد د. محمد عمر سيد باعلوي، عميد برنامج الدراسات العليا بكلية أصول الفقه بجامعة الأم العالمية بالصومال، خلال مشاركته في فعاليات الملتقي العالمي للتصوف أن القيم تعد أهم الأمور التي يعيش بها الإنسان في حياته، فهي ما تميزه عن غيره من الكائنات، لما فيها من رقي ورفعة إذ أن جميع القيم تكون ذا سمو ومقام رفيع، والقيم في المعنى اللغوي، هي جميع الفضائل التي يقوم على أساسها المجتمع و تتأسس على نهجها الحيوات الاجتماعية والأسرية والنفسية الخاصة، وتعرف القيم وفقاً لجامعة كامبريدج بأنها تلك المبادئ التي تجعل الفرد يميز بين الحق والباطل وتجعله يعرف كيفية التصرف السليم.

تابع باعلوي: مما لا شك فيه أن تشكيل القيم الوطنية في المجتمع الصومالي يسهم في تقدم البلاد واستقرارها علما بأننا في حاجة ماسة إلى تفعيل قيم الولاء والانتماء، والأمن الشامل، وتعزيز قيم الإيجابية السائدة مثل: قيم التسامح، والكرامة الأصالة والحداثة، وتوثيق العلاقة بين الحاكم والرعية، وقيم الحرية والعدالة، والتماسك الاجتماعي، والتضحية والمروءة.

انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى العالمي للتصوف بالمغرب

وافتتح د.مولاي منير القادري رئيس مؤسسة الملتقى، فعاليات الدورة الثامنة عشر للملتقى العالمي للتصوف التي حملت شعار: "اﻟﺘﺼﻮف واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ من أجل تأسيس مواطنة شاملة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبحضور شيخ الطريقة القادرية البودشيشية الدكتور مولاي جمال الدين القادري، وعدد من العلماء والمسؤولين والشخصيات العلمية والفكرية من مختلف القارات.

وعرفت الجلسة الافتتاحية مداخلات للعلماء والمفكرين المشاركين من القارات الخمس، من بينها كلمة الشيخ بلال الحق اﻷمين العام لدار الفتوى –كاليفورنيا-الولايات المتحدة اﻷمريكية و الشيخ عبد الفتاح عبد الغني العواري عميد أسبق لكلية أصول الدين بجامعة اﻷزهر .