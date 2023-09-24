محمود حميدة يوضح العلاقة بين المخرج والممثل (فيديو)

طرح محمود حميدة فيديو توعوي جديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل يتحدث فيه عن علاقة المخرج بالممثل.

وقال حميدة في الفيديو الذي ظهر فيه إن علاقة المخرج بالممثل قديمة جدا مضيفا أنه يسميِ المخرج رب العمل، مشيرا إلى أن دور المخرج أن يصدر الأوامر في العمل، بينما الممثل دوره في أن يطيع هذه الأوامر.

ودشن محمود حميدة منذ أيام حسابه الرسمي الجديد عبر موقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” معلنا عن عدم وجود أي صفحات أخرى عبر هذا مواقع تمثله.

ويتواجد حميدة حاليا في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وحضر عدد من الندوات والفعاليات الهامة منها ندوة مئوية المخرج الراجل يوسف شاهين.

كما يستعد لحضور فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في نسخته ال ٣٩ بداية الشهر المقبل.

آخر أعمال محمود حميدة الفنية

كانت آخر أعمال محمود حميدة الفنية الفيلم السينمائي “مطرح مطروح” والذي عرض بدور العرض السينمائي خلال الفترة الماضية ولم يحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، ما أدى إلى سرعة رفعه من صالات العرض.

تدور قصة “مطرح مطروح” في أربعينيات القرن الماضي، في الوقت الذي تقرر فيه أسرة متوسطة قضاء فترة الصيف في منطقة ساحلية وبالتحديد مرسى مطروح، بالتزامن مع فترة اندلاع الحرب العالمية الثانية لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي إنساني.

شارك في بطولة فيلم “مطرح مطروح” بجانب النجم محمود حميدة كل من كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى زاهر، محمد السعدني، الفنان الإنجليزي سكوت أدكنز، إخراج وائل إحسان.