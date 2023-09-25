الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بودكاست صدى الأبطال| العريف أحمد حميدة وحكايات نضال السوايسة

العريف أحمد حامد
العريف أحمد حامد

عندما تجاوز شعاع الشمس الأفق في صباح يوم 17 أكتوبر، انضمت القوات الأمريكية بغير المتوقع للقوات الإسرائيلية في حربها الشرسة ضد مصر عام 1973م، ووقتها كان العريف أحمد حامد عمر حميدة، مهندس الكباري، يشرف على بناء جسر حيوي قريب من السويس في منطقة "الجناين"، والذي كان يمد الجنود بالسلاح والذخيرة اللازمة لاستمرار الحرب، وشهد الحصار الذي فُرض على القوات المصرية في ثغرة الدفرسوار بمحافظة السويس.

وفي السطور التالية، روى لنا العريف أحمد حامد عمر حميدة، من خلال حلقات "بودكاست الدستور": “رجال أكتوبر المنسيين”، عن تلك المعركة التي دارت منذ يوم 22 أكتوبر 1973م، والتي هزم فيها الجنود المصريين وأهل السويس المدنيين القوات الإسرائيلية، التي حاولت كسب تعاطف العالم من خلال الإعلام المضلل.

وقال: تقدمت قواتنا بثبات وحققت المكاسب واحدة تلو الأخرى حتى يوم 22 أكتوبر، وفي تلك اللحظة المروعة، أصبح الجسر الذي بُني بتعب وعناية لا يتحمل ضربات العدون حيث اقترب الإسرائيليون منّا بمسافة لا تتجاوز 70 مترًا، وهي مسافة خطيرة. 

وتابع: كانت ساريتي وزملائي، البالغ عددهم 470 ضابطًا وجنديًا، لم ينجُ منهم سوى 7 أو 8 أفراد فقط، ولم تراعِ القوات الإسرائيلية الأسرى أو الجنود المصريين، عندما كانت هناك مواجهة بين الجانبين، فقاموا بإسقاط دباباتهم فوق جثثنا للتخلص منّا.

وشرح أن الناجين من تلك المجزرة اضطروا للهروب إلى أقرب منطقة آمنة، وهي السويس، في يوم 22 أكتوبر، وجدوا ملجأً في مبنى المحافظة بحي الزعفران، ليجدوا قسطًا من الراحة بعد المعاناة التي مروا بها خلال الحرب التي نجوا منها بأعجوبة، لكن لم تدم تلك الراحة لفترة طويلة، حيث هاجم الإسرائيليون السويس في محاولة للاستيلاء عليها، وحاصرت دباباتهم المدينة وحاولت دبابة واحدة دخول حي الأربعين، حيث يقع قسم شرطة الأربعين، لكن تم تدميرها أمام القسم.

واندلعت القنابل اليدوية من القسم وحتى حي المثلث، مما أجبر الإسرائيليين على التراجع بعد تكاتف قوات المدنيين مع الجنود الناجيين من الحرب، ونجحوا في صد الإسرائيليين ومنعهم من دخول المدينة، وتكبدوا خسائر جسيمة، ورغم محاولات الإسرائيليين تصوير ضرباتهم على قسم الأربعين لنشر فكرة انتصارهم، إلا أن ذلك السيناريو لم يتجاوز حدود الدعاية الإعلامية المضللة.

 

العريف أحمد محمد عمر حميدة حرب اكتوبر السويس 1973م حصار السويس

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

عاجل.. لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن فرصة عمل جديدة

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

عاجل.. بعد اتهام زميلهم بالقتل.. تمرد نادر لضباط بشرطة لندن

عاجل.. إدارة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال قوى يضرب تركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى