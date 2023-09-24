"فخامة معاليك".. نوال الزغبى تكشف عن موعد طرح أغنيتها الجديدة

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “فخامة معاليك” التي انتهت من تسجيلها الفترة الماضية.

ونشرت نوال عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” بوستر أغنية “فخامة معاليك” وعلقت عليها قائلة: “باقي يومان 26/9/2023”.

من المقرر أن تطرح نوال الزغبي أغنية “فخامة معاليك” على طريقة الفيديو كليب الذي صورت مشاهده الأيام الماضية بلبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد، وتقدمها باللهجة الخليجية.

وتعاونت نوال الزغبي في أغنية “فخامة معاليك” مع كل من الشاعر الغنائي خالد فرناس والملحن ياسر نور والموزع الموسيقي هاني ربيع ومهندس الصوت ماهر صلاح.

آخر أعمال نوال الزغبي الغنائية

وطرحت نوال الزغبي الأشهر الماضية أغنية بعنوان “ريتو” وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي مازن ضاهر والملحن الموسيقي فضل سليمان ويعد هذا التعاون الرابع بينهما بعد أغاني “محايي”، “قالوا” و”القوية”.

تقول كلمات الأغنية: “إنت بغرامك هالقلب صايب دايب عليك وآخ شو دايب لو يجمعو قلوب الدني بإيدي غيرك ما برضى أي بدل غايب حدّك أنا بدّي العمر كفّي إنت بِكفّي والدّنيي بِكفّي زايد جمالك وبحياتي صار ساحر غلبني بلعبة الخفّة ريتو ما يبلى هالحلا ريتو إنت اللي حب كبير حبيتو إنت حبيبي وبالقلب موجود إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو بعلمي أنا اللي وعّتا إمّا إنو ما أوقع بالعشق لمّا لاقي حبيب بهالدني لكن وقعت وعقلبي ما حدا سمّا بتعرف ب إنو عيوني بتحبك كل ما شافوك بصير بتلبّك بتعرف بإني صرت مغرومي بشكلك وروحك يا حلو وقلبك ريتو ما يبلى هالحلا ريتو إنت اللي حب كبير حبيتو إنت حبيبي وبالقلب موجود إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو”.