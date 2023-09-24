الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

المباريات
المباريات

انطلقت مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، اليوم الأحد، على 3 ملاعب، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لقاءات المجموعة الأولى من الدور الثاني اليوم، أسفرت عن فوز منية المرشد على منية جناج بهدفين مقابل لا شيء، وفوز سنهور المدينة على كفر مجر بهدفين مقابل هدف واحد، وفوز محلة دياي على أبو زيادة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

منافسات المجموعة الثانية

كما تشهد ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ غدًا الإثنين، منافسات فرق المجموعة الثانية وتضم فرق: "المنشاه الكبرى، لاصيفر، ميت الديبه، شباس الشهداء، شباس الملح، شباس الشهداء".

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وتتجدد منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدورى بالمديرية.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جدول ترتيب المجموعات لدورى مراكز الشباب فى نسخته العاشرة، كما عقدت لجنة المسابقات اجتماعها لمناقشة تقارير مراقبي مباريات الأسبوع الثاني من الدور الثاني؛ لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.

منافسات الدور الثاني كفر الشيخ دوري مراكز الشباب الشباب والرياضة

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