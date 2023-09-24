الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تنظم يومًا علميًا للتوعية بمرض ألزهايمر

يومًا علميًا للتوعية
يومًا علميًا للتوعية بمرض ألزهايمر

نظمت وزارة الصحة والسكان يومًا علميًّا للتوعية بمرض ألزهايمر، بالتعاون مع جمعية ألزهايمر مصر وجامعة عين شمس، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرض، في 21 سبتمبر من كل عام وذلك بمقر الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

 رفع الوعي بمرض ألزهايمر

قال د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن اليوم العلمي أكد أهمية رفع الوعي بمرض ألزهايمر، وكيفية تقليل خطر الإصابة بالمرض وطرق الوقاية منه، والتي تتلخص في إتباع نظام حياة صحي يشمل تناول الغذاء المتكامل، والسوائل وممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين، والانخراط في النشاطات الاجتماعية، كما تضمن اليوم التعريف بأعراض المرض، بما ينعكس على الاكتشاف المبكر، وبالتالي تحسين نسب الشفاء.

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وأضاف عبدالغفار أن اليوم العلمي استعرض الوضع الحالي لمرض ألزهايمر في مصر والتقرير السنوي لجمعية ألزهايمر مصر، من حيث معدلات الإصابة، ونسب الشفاء، وخطط العلاج التي تعتمد على الدليل العلمي، مشيرًا إلى مناقشة طرق التعامل مع المرضى، خاصة المسنين منهم .

من جانبها، أشارت د.منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن اليوم تضمن عددًا من المحاضرات والندوات التثقيفية بكل من (مستشفى حلوان، مستشفى المعمورة، مستشفى الدميرة، مستشفى الخانكة، مستشفى شبرا قاص، مستشفى سوهاج، مركز عباس حلمي، مركز علوان، مستشفى أسيوط ومستشفى طنطا) شملت كل ما يخص مرض ألزهايمر، خاصة لدى المسنين، منوهة إلى أن البرامج التدريبية والمحاضرات قدمها أساتذة بكليات طب جامعة عين شمس، وعدد من الأطباء التابعين لإدارة طب نفس المسنين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

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نوهت منن إلى استمرار المحاضرات والندوات التوعوية على مدار سبتمبر الجاري نظرًا لأهمية دور التوعية في تأهيل أهالي المرضى لكيفية تقديم الدعم لمريض ألزهايمر.

يومًا علميًا للتوعية بمرض ألزهايمر
يومًا علميًا للتوعية بمرض ألزهايمر
يومًا علميًا للتوعية بمرض ألزهايمر
يومًا علميًا للتوعية بمرض ألزهايمر
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الزهايمر وزارة الصحة جمعية ألزهايمر مصر جامعة عين شمس يوم علمي

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