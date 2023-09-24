الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"Gen-Z".. تفاصيل أضخم برنامج بين طلاب جامعات مصر على dmc

dmc
dmc

أعلنت قناة dmc انطلاق “Gen-Z” أضخم برنامج بين طلاب جامعات مصر في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال بتمويل ودعم يصل لـ 50 مليون جنيه.

يأتي البرنامج  تحت شعار “انتو صح بس احنا مش غلط”، ويفتح باب الاشتراك من 22 سبتمبر الجاري، وحتى 1 أكتوبر المقبل.

في سياق مختلف، تقدم الإعلامية جاسمين طه زكي برنامجًا جديدًا باسم "مصريات"، يُعرض عبر صفحات مواقع التواصل الرسمية الخاصة بقناة "dmc".

وتحكي جاسمين خلال البرنامج، عن أهم السيدات المصريات اللاتي أثرن الحياة الفنية أو الإجتماعية والسياسية، والتاريخية، ولهن حياة حافلة من المواقف الوطنية، وفي حقبات زمنية مختلفة.

يأتي ذلك في إطار خطة التطوير بإطلاق مجموعة من برامج الديجيتال والمقرر الإعلان عنها تباعًا.

Gen-Z جامعات مصر البحث العلمي الابتكار تمويل DMC

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