كتاب "بين الوعي والأوهام".. نظرة غير تقليدية للكون من حولنا

تطلق الدار المصرية اللبنانية، خلال أيام الطبعة الأولى من كتاب "بين الوعي والأوهام .. حراك عربي على معادلة التوازن"، للكاتب الدكتور عبد الله تلمساني.

ــ من هو دكتور عبد الله تلمساني؟

ود.عبد الله تلمساني كاتب ومفكر في مجال التطوير الذاتي والمجتمعي، ومستشار في مجالات التخطيط تخرج من جامعتي هارفارد وبيركلي، ودرس اقتصاديات التنمية في جامعة MIT.

ــ مشروع التوازن كقانون

يعد كتاب "بين الوعي والأوهام.. حراك عربي علي معادلة التوازن"، إكمالًا لمشروع الكاتب عبد الله تلمساني الفكري الذي يرتكز على مفهوم "التوازن" كقانون كوني، وكمعيار يمكن من خلال تحقيقه إحراز تقدم في حياتنا، كأفراد ومجتمعات.

وقد سبق ونشر الكاتب عبد الله تلمساني ضمن هذا المشروع كتابه "طريق التوازن" باللغتين العربية والإنجليزية، والذي أشارت إليه مؤلفة الكتاب رقم (1) في قائمة "نيويورك تايمز"، شيري كارتر سكوت، بأنه يمثل "دليلًا لعيش حياة مفعمة بالرضا".

ــ التحرر من المظاهر المجتمعية

يستشرف كتاب "بين الوعي والأوهام .. حراك عربي علي معادلة التوازن"، بوادر "وعي عربي جديد"، تظهر بشائره في بداية تحرر بعض الدول العربية من "أوهام"، ومظاهر مجتمعية، وموروثات تاريخية، ومؤثرات سياسية، تؤدي إلى استمرار تخلفه.

ويشير الكاتب في ذلك إلى أن هناك عددًا من الظروف التاريخية، والتنموية، والسياسية، والتقنية المواتية، التي تبدو وكأنها قد توفرت مجتمعة لإعطاء العالم العربي "فرصة أخيرة" للحاق بالدول المتقدمة، قبل إسدال الستار علينا لقرن آخر.

وينطلق كتاب "بين الوعي والأوهام"، في تناول هذه الظواهر من منظور أوسع؛ يقدم المؤلف من خلاله نظرة غير تقليدية للكون من حولنا، ومظاهر للمؤثرات على رؤيتنا المتوازنة كأفراد ومجتمعات، وسبل الاستجابة لتحديات يواجهها "الجيل العربي الجديد" بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام، وخطوات عملية للاستفادة من فرص مواتية في تحقيق قفزة حضارية تستحقها دول عالمنا العربي.

أعرب الناشر محمد رشاد رئيس مجلس إدارة المصرية اللبنانية عن اعتزازه بوجود الكاتب د.عبد الله تلمساني بين مؤلفي الدار وحرصه على إطلاق كتابه من القاهرة.

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