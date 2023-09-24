الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 سنوات لعاطلين كونا تشكيلاً عصابيًا لتزوير المستندات بالمرج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 6 سنوات على عاطلين قاما بتكوينتشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات الرسمية في المرج.

البداية كانت بورود معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام عاطلين لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام، المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية، وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج، حيث ضبط بحوزتهما عدد من الشهادات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، إضافة إلى أنها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومعدة للتزوير – 10 فرخ كربون تستخدم في تقليد وتزوير الأختام.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية، باستخدام فرخي الكربون المضبوطة بحوزتهما، بقصد ترويجهما على عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، التي قضت عليهما بالسجن المشدد 6 سنوات.

محكمة جنايات شمال القاهرة السجن المشدد تزوير تزوير المستندات المرج مديرية امن القاهرة

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