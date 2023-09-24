باحثة زراعية تكشف تفاصيل تشغيل أول مضخة لرى الأراضى بالطاقة الشمسية (فيديو)

كشفت الدكتورة مي مطاوع، باحثة بمعهد الهندسة الزراعية، عن تفاصيل تشغيل أول مضخة لري الأراضي بالطاقة الشمسية، قائلة، إنه جرى العمل عليها منذ عام ونصف، حيث قامت إحدى الشركات بعرض الفكرة على الوزارة في محاولة لإثبات كفاءة النظام، وكان ذلك تحت إشراف وزير الزراعة.

وأضافت، خلال لقائها عبر قناة dmc، اليوم الأحد، أن مراحل تركيب المضخة لم تستغرق أكثر من أسبوع منذ وضع الأساسات وحتى التشغيل، ويجرى عمل اختبارات عليها، وتقييم التجربة وعمل أبحاث عليها.

نظام الطاقة الشمسية تكلفته عالية ولكن موفر

ولفتت باحثة بمعهد الهندسة الزراعية، إلى أن المضخة أثبتت كفاءتها ونقوم بقياس كفاءة تشغيلها، ومن المعروف أن نظام الطاقة الشمسية تكلفته عالية ولكن مقارنة بالنظم الأخرى موفر كثيرًا، مشيرة إلى أنه يتم استخدام المضخة التي تعمل بالطاقة الشمسية في عمليات الري، سواء في عملية الري بالغمر أو الري بالتنقيط.

وأوضحت باحثة بمعهد الهندسة الزراعية، أن مولد الكهرباء يكون في حاجة إلى صيانة كل 5 سنوات، إضافة إلى مصاريف التشغيل، وتغيير سعر البنزين أو السولار المستخدم في التشغيل.