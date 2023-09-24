الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"dmc" تستعرض تقريرًا عن أسرار حرب أكتوبر فى الوثائق الأمريكية

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

عرضت قناة "dmc"، اليوم الأحد، تقريرا بعنوان "50 عاما على  نصر أكتوبر المجيد.. كتاب أسرار حرب أكتوبر في الوثائق الأمريكية".

 

واستعرض التقرير، شهادات عن ملحمة النصر في حرب أكتوبر من واقع مجموعة من الوثائق الأمريكية، وأرشيف عدد من الأجهزة منها وزارة الخارجية الأمريكية والأرشيف الرئاسي.

 

ويبلغ عدد الوثائق المترجمة في الكتاب 88 وثيقة وتغطي الفترة الزمنية ما بين شهر مايو 1973 وحتى انتهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل في مطلع نوفمبر.

 

وتكشف الوثائق معلومات بالغة الأهمية حول السياسات الأمريكية والتصورات المطروحة والقرارات التي تم اتخاذها خلال فترة الحرب. 

 

وضمت الوثائق محاضر الجلسات بين كيسنجر وجولد مائير والتي احتوت على عبارات المديح إلى كيسنجر لدوره الحاسم في حماية إسرائيل وانحياذه لها وتوفير كل ما أرادته من أسلحة متقدمة.

 

كما تكشف الوثائق الأمريكية عن إخفاق المخابرات الأمريكية في التنبؤ بالحرب، وحالة التخبط التي سادت دوائر المخابرات الأمريكية حول احتمال نشوب حرب.

 

وتكشف الوثائق، قرارات "كيسنجر" بتقديم مساعدة عسكرية لإسرائيل ومنحها الضوء الأخضر لمخالفة قرارات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، مع استمرار اتصاله بالقادة العرب لخداعهم، وتهوين "كيسنجر" في بداية الأمر من التهديدات العربية باستخدام المقاطعة النفطية، وتخفيض حصص الإنتاج.

 

حرب أكتوبر أرغمت الولايات المتحدة على وضع الصراع العربى الإسرائيلى على رأس أجندتها

 

وكان لحرب أكتوبر تأثيرها البارز على العلاقات الدولية، فقد أرغمت الولايات المتحدة على وضع الصراع العربي الإسرائيلي على رأس أجندتها للسياسة الخارجية.

 

ومنذ خريف 1973 قامت واشنطن بدور مركزي في الجهود الممتدة لتوجيه مسار الأهداف المتصارعة لكل من العرب والإسرائيليين حول الأمن والأرض.

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