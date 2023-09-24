"الفترة المسائية" صداع في رأس أولياء أمور طلاب الابتدائية: يجب اقتصارها على الثانوية

تعددت مطالبات أولياء الأمور بتقسيم الحضور بين طلاب ابتدائي وثانوي في المدارس، حيث يوجد فترات صباحية ومسائية في العديد من المدارس بسبب الكثافة الطلابية ويعاني عدد كبير من أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائي من هذا الأمر حيث يوجد أطفال لهم فترة صباحية وأخوه لهم في نفس المدرسة فترة مسائية.

قالت نهى محمد في تصريح خاص لـ“الدستور”: “نتمنى أن يتم إنهاء هذه المشكلة لأننا عانينا منها العام الماضي، كيف يكون نجلى الكبيرة فترة صباحية بينما الصغير في نفس المرحلة فترة مسائية أو العكس، إما أن نساعد على حل مشكلة الكثافات أو نلغي الفترات لأن هذا صعب ويواجه أولياء الأمور مشكلة كبيرة فيها بسبب أشغالهم”.

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بينما قال ميشيل ولي أمر آخر: من الأفضل جعل كل المرحلة الثانوية في الفترة المسائية لأنهم في الأساس لا يذهبون للمدرسة كثيرًا وجعل كل المراحل الابتدائية صباحًا لأنهم أطفال وهذا أفضل لهم ولأولياء أمورهم.

في حين قالت زينب جمال ولية أمر أخرى: أغلب الموجودين في الفترات المسائية في المدارس مرحلة ابتدائية لا يذهبون بسبب ضيق الوقت لذلك نطالب بجعل كل المرحلة الابتدائية صباحي.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تم اعتماد جدول لدخول الصفوف الدراسية تدريجيًا في الأسبوع الأول لعدم حدوث تداخل بين المراحل التعليمية، بحيث يكون يوم الأحد 1 / 10 بدء دخول الصفوف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي ويوم الاثنين 2/10، الصفوف الثاني الابتدائي والثاني الإعدادي والثاني الثانوي، ويوم الثلاثاء 3/10 دخول الصفوف الثالث الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي ويوم الأربعاء 4 /10 الصف الرابع الابتدائي ويوم الخميس 5/10 الصفوف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي وذلك مع تواجد كافة الصفوف الدراسية السابق ذكرها بانتظام يوميا بعد دخولها، كما تم التشديد على الالتزام بتطبيق فاصل زمني بين دخول وخروج الطلاب في المدارس التي بها أكثر من فترة دراسية.