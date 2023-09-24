الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": انتشار مكثف لقوات الاحتلال بالقدس تزامنا مع الأعياد اليهودية

انتشار مكثف لقوات
انتشار مكثف لقوات الاحتلال بالقدس تزامنا مع الأعياد اليهودية

كشفت موفدة فضائية “القاهرة الإخبارية”، ولاء السلامين من رام الله، آخر التطورات على الأراضي الفلسطينية بعد الاعتداءات والاعتقالات والاقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على كافة محافظات فلسطين خاصا البلدة القديمة والقدس بشكل عام بالتزامن مع ما يسمى بـ"عيد الغفران" اليهودي.

وأكدت أن القوات الإسرائيلية قامت بالوضع النهائي للحواجز الأسمنتية بجانب الحواجز العسكرية المقامة في الضفة الغربية منذ الصباح الباكر من اليوم، بالإضافة إلى التضييق الأكثر علي المواطنين من خلال التدقيق الشديد على هواياتهم وعدم السماح لهم بالمرور.

الاحتلال ستفرض إغلاقًا شاملًا بعد ظهر اليوم بمختلف المدن

وتابعت أن مدينة طولكرم شهدت صباح اليوم استشهاد الشابين :- أسيد جبعاوي (21 عاما)، وعبد الرحمن أبو دغش (32 عاما)، متأثرين بإصابتهما الخطيرة في الرأس بمخيم نور شمس شرق طولكرم، مشيرة إلى أن الاحتلال ستفرض إغلاقًا شاملًا بعد ظهر اليوم بمختلف المدن، بنشر 5 آلاف شرطي إسرائيلي تزامنا مع الأعياد اليهودية.

واختتمت أن المقدسيين يتواجدون في المسجد الأقصى وضواحيها وذلك لعدم رضوخهم للمحتل، خاصة وأن هناك دعوات فلسطينية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى وإنقاذه من انتهاكات المستوطنين.

الأراضي الفلسطينية فلسطين الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل القدس عيد الغفران القوات الإسرائيلية الضفة الغربية

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