الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللواء أحمد يوسف: قوات الصاعقة قدمت بطولات فى حرب الاستنزاف.. و"رأس العش" بداية استعادة الثقة

الدكتور أحمد يوسف
الدكتور أحمد يوسف

أكد اللواء أركان حرب الدكتور أحمد يوسف، قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن قوات الصاعقة قدمت بطولات كثيرة جدًا في حرب الاستنزاف بداية من معركة رأس العش.

وقال يوسف، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية المصرية: "توقفت أمام هذه الملحمة كثيرًا، وحدثت بعد أيام قليلة من حرب يونيو 1967 وتحديدا 1 يوليو"، مشيرًا إلى أن العدو كان يتقدم بقواته شمالًا في اتجاه مدينة القنطرة شرق حتى يستولي على هذه المدينة ويسيطر على المدخل الشمالي لقناة السويس.

اللواء أحمد يوسف: معركة رأس العش رفعت الحالة المعنوية للشعب المصرى وأفراد الجيش

وأضاف: "صدرت تعليمات لتجميع كتيبة من كتائب قوات الصاعقة في بورسعيد، وصدرت أوامر لبعض الوحدات الفرعية الصغرى بمنع تقدم العدو".

وتابع: "وبالفعل نجحت خلال 4 أيام في أن تكبد العدو خسائر كبيرة وتمنعه من التحرك شمالًا والاستيلاء على القنطرة شرق"، مشددًا على أن هذه المعركة كانت أيقونة في هذا التوقيت لأنها جاءت في توقيت كانت فيه حالة من الإحباط النفسي في القوات المسلحة وعلى مستوى الشعب المصري، وبالتالي، فقد جرى تنفيذ عمل بطولي بعد أيام قليلة من أحداث 1967، وهو ما أدى إلى رفع الحالة المعنوية داخل وجدان الشعب المصري وأفراد القوات المسلحة، وهو ما يعرف بإزالة آثار العدوان، وكانت بداية استعادة الثقة للمقاتل المصري.

الصاعقة حرب الإستنزاف قوات الصاعقة اللواء أحمد يوسف صباح الخير يا مصر حرب اكتوبر نصر أكتوبر

مواد متعلقة

قائد قوات الصاعقة الأسبق: أبطال حرب أكتوبر نقلوا خبراتهم لطلاب الكلية الحربية

استمرت لـ7 ساعات.. اللواء سمير فرج يكشف تفاصيل معركة رأس العش (فيديو)

بالصوت والصورة.. لقطات ترصد عمليات قوات الصاعقة ضد الإرهابيين فى سيناء

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

السادات والشاذلي على خط المواجهة.. من المسؤول عن ثغرة الدفرسوار؟

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

حقيقة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج الاثيوبى والقنوات الناقلة.. وغيابات المارد الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك في الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»