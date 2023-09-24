اللواء أحمد يوسف: قوات الصاعقة قدمت بطولات فى حرب الاستنزاف.. و"رأس العش" بداية استعادة الثقة

أكد اللواء أركان حرب الدكتور أحمد يوسف، قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن قوات الصاعقة قدمت بطولات كثيرة جدًا في حرب الاستنزاف بداية من معركة رأس العش.

وقال يوسف، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية المصرية: "توقفت أمام هذه الملحمة كثيرًا، وحدثت بعد أيام قليلة من حرب يونيو 1967 وتحديدا 1 يوليو"، مشيرًا إلى أن العدو كان يتقدم بقواته شمالًا في اتجاه مدينة القنطرة شرق حتى يستولي على هذه المدينة ويسيطر على المدخل الشمالي لقناة السويس.

اللواء أحمد يوسف: معركة رأس العش رفعت الحالة المعنوية للشعب المصرى وأفراد الجيش

وأضاف: "صدرت تعليمات لتجميع كتيبة من كتائب قوات الصاعقة في بورسعيد، وصدرت أوامر لبعض الوحدات الفرعية الصغرى بمنع تقدم العدو".

وتابع: "وبالفعل نجحت خلال 4 أيام في أن تكبد العدو خسائر كبيرة وتمنعه من التحرك شمالًا والاستيلاء على القنطرة شرق"، مشددًا على أن هذه المعركة كانت أيقونة في هذا التوقيت لأنها جاءت في توقيت كانت فيه حالة من الإحباط النفسي في القوات المسلحة وعلى مستوى الشعب المصري، وبالتالي، فقد جرى تنفيذ عمل بطولي بعد أيام قليلة من أحداث 1967، وهو ما أدى إلى رفع الحالة المعنوية داخل وجدان الشعب المصري وأفراد القوات المسلحة، وهو ما يعرف بإزالة آثار العدوان، وكانت بداية استعادة الثقة للمقاتل المصري.