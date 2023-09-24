رئيس جامعة سوهاج يعلن بدء التسكين الورقى بالمدن الجامعية أول أكتوبر

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن أن يوم الأحد، الموافق الأول من أكتوبر القادم، سيبدأ التسكين الورقي للطلاب الجدد بالمدن الجامعية، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والترميمات اللازمة بكافة مباني المدن الجامعية، وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم، وأماكن الإعاشة والاستذكار للقضاء على أي أوبئة والحد من انتشار الفيروسات المعدية، وذلك لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لمواصلة العملية التعليمية في سهولة ويسر.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم قبول الطالبات الجدد من مواليد 2005/8/1 فأصغر، والطلبة من مواليد 2005/10/1 فأصغر، بشرط التقديم المسبق على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدن الجامعية.

التقديم يستمر حتى 4 أكتوبر المقبل

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التقديم يستمر يومي الأحد والإثنين الموافق 1 و2 أكتوبر المقبل، ويليهما تقديم الطلبة الجدد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 أكتوبر، وتخصيص يوم الخميس للطلاب المتخلفين عن الموعد، مضيفاً أنه تم قبول بعض حالات الانفصال والوفاة فقط طبقاً للأماكن المتاحة وأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة، كما تم أيضاً قبول بعض الأبحاث الاجتماعية من الطالبات المطابقة للشروط المنصوص عليها باللائحة.

تجهيز 50 غرفة لاستيعاب 100 طالب وطالبة وافدين

وأضافت سامية زايد، مدير عام المدن الجامعية، أنه تم تجهيز 50 غرفة لاستيعاب 100 طالب وطالبة وافدين، وتم تجهيزها وفرشها لتوفير إقامة مريحة للطلاب، حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على التفوق.

فيما أعلن الدكتور حسان النعماني عن أنه سيتم تسجيل واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات المختلفة، بمركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة، وذلك من خلال لجنة مشتركة من وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 26 سبتمبر الجاري.

وأكد "النعماني" أن ذلك يأتي تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتذليل جميع الصعوبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات المتكاملة بسهولة، كما سيتم أيضاً من خلال اللجنة إعادة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة القديمة، لمعاش تكافل وكرامة، ومعاش ذوي الإعاقة.

فيما أضاف الدكتور عماد الصوينع، مدير المركز، أن هذه الخدمة ليست فقط لطلاب جامعة سوهاج وإنما لجميع من يرغب من المجتمع (جميع المراكز والقرى والنجوع) دون التقيد بسن أو تعليم، مؤكداً ضرورة إحضار تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية، بدءاً من شهر مارس 2019 وحتى تاريخه، من أحد المستشفيات الحكومية، و2 صورة بطاقة شخصية أو شهادة الميلاد للصغار، و2 صورة بطاقة ولي الأمر، و3 صور شخصية.

وأوضحت الدكتورة سلمى عبدالمنعم، نائب مدير المركز، أنه في حالة عدم وجود التقرير الطبي سوف تقوم اللجنة بتحويل الشخص إلى المكان المناسب بخطاب رسمي لعمل تقرير طبي له، مشيرة إلى أن الحملة مكلفة بإنهاء إجراءات البطاقات وسوف يتم التسجيل مجاناً ودون أي رسوم.