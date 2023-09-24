الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ8.98 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح مدرسة كوم النجار ببسيون

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مدرسة كوم النجار من الحضانة إلى الثانوي بمركز بسيون، بحضور النائب سامح حبيب، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة بمشاركة بعض أطفال القرية والأهالي، تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المدرسة والفصول الدراسية، مشيدا بالتجهيزات التي تمت داخل المدرسة.

واستمع المحافظ إلى شرح من مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية لمراحل العمل التي تمت وتجهيز المدرسة بأحدث الأثاث والأجهزة، لافتا إلى أن مدرسة كوم النجار من الحضانة إلى الثانوي تم إنشاؤها على مساحة 4211 مترا، بإجمالي 24 فصلا دراسيا (2 فصل رياض أطفال و12 فصل ابتدائي و6 إعدادي و6 ثانوي) بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل، بتكلفة إجمالية بلغت 8.98 مليون جنيه.

وأشار محافظ الغربية إلى أن افتتاح مدارس اليوم يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب، والمساهمة في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي، كما سيسهم الـ24 فصلا الموجودة في تخفيض الكثافة الطلابية بقرى مركز بسيون.

افتتاح المدارس والمشروعات القومية هو بحق إنجاز للدولة المصرية  

وأكد المحافظ: إن ما نشاهده يوميا من افتتاح للمدارس وللمشروعات القومية هو بحق إنجاز للدولة المصرية لم يحدث من قبل إلا في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو وصول الخدمة التعليمية لكافة الطلاب في المدن والقرى، وتقليل كثافة الفصول، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة.

مدرسة كوم النجار هيئة الأبنية التعليمية بالغربية محافظ الغربية مدينة بسيون طارق رحمي محافظ الغربية

مواد متعلقة

تعليم الغربية يطمئن على جاهزية المدرسة الدولية الرسمية بطنطا

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

بعد انتقال ملكيتها للصندوق السيادى.. التخطيط: لا مساس بحقوق العاملين بالقابضة للتأمين

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

أهالى كفرشكر يشكرون الرئيس على إنشاء موقف عمومى للسيارات

خاص لـ"الدستور".. مارسيليا الفرنسى يُكذّب جايمى باتشيكو: لم نقدم أى عروض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟