أحد ذوي الهمم المتطوعين في حياة كريمة بالإسماعيلية: أشعر بالسعادة لأنني جزء من هذا الكيان (فيديو)

قال محمود أحد ذوي الهمم ومتطوع في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأحد أهالي مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية أنه يشارك في أغلب مبادرات حياة كريمة لمساعدة المواطنين، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة حركته لأنه يسير على كرسي متحرك، إلا أنه يصر على الذهاب والمشاركة في كافة فاعليات مبادرة حياة كريمة حرصا منه على مساعدة المواطنين.

مساعدة الأسر

وأكد محمود أن المبادرة ساهمت في مساعدة العديد من الأسر الأكثر احتياجا سواء في مدينة القنطرة شرق أو القنطرة غرب وباقي مدن محافظة الإسماعيلية، موضحا أنه يشعر بالسعادة لكونه جزء من هذه مبادرة حياة كريمة وتغمره الفرحة عند المشاركة في مثل هذه الفاعليات الوطنية التي تساهم في حل مشاكل المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم أو إجراء الكشف عليهم أو تسهيل تقديم الخدمات إليهم.

مبادرة حياة الكريمة الأفضل في مصر

وأوضح محمود أن مبادرة حياة كريمة قريبة من كل المواطنين وتشعر بهم وتسعى لحل جميع مشاكلهم بقدر الإمكان، مؤكدا أن المبادرة تعد الأعظم في التاريخ جمهورية مصر العربية موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق هذه المبادرة الفعالة التي تساهم في حل جميع مشاكل المواطنين على أرض الواقع.

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مؤسسة حياة كريمة توزع كراسي لذوي الهمم وصناديق مواد غذائية ضمن مبادرة خطى بالاسماعيلية

أطلقت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية فاعليات مبادرة خُطى، والتي تستهدف ذوي الهمم والإحتياجات الخاصة بشأن توفير بعض المساعدات من كراسي متحركة عادية وكهربية وذلك بمركز شباب الشيخ زايد لدعم ذوي الهمم.

واستطاعت مبادرة "خطى"، ضمن مبادرات "حياة كريمة"بمحافظة الاسماعيلية من توزيع 70 كرسي كهربائي متحرك، لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الأكثر احتياجا، كما نفذت "خطى" إحتفالية جمعت فيها أكثر من 2000 أسرة، لتسليمهم 2000 كرتونة مواد غذائية.

وأثنى المستفيدون من مبادرة "خطى" على الجهود المبذولة من مؤسسة حياة كريمة وقال أحدهم من الشباب بشكر حياة كريمة ألف مرة على كل إنجاز اتعمل في البلد وسلمونا كرسي متحرك.

وأضاف مواطن آخر مستفيد من مبادرة خطى بنشكر الرئيس السيسي على مبادرة حياة كريمة وعلى كل الجهود اللي اتعملت لنا الناس دي فرحتنا.

وأوضح الدكتور محمد جمال منسق عام محافظة الإسماعيلية بمبادرة حياة كريمة أن فعاليات إطلاق مبادرة خطى بالاسماعيلية تضمنت تسليم 70 كرسي كهربائي متحرك للحالات المستحقة من ذوي الهمم بالإضافة إلى ألفين كرتونة مواد غذائية للأسر والفئات الاولي بالرعاية.