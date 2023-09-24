الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تنفذ إجراءات عقابية وترحيلا للمقدسيين

الاحتلال
الاحتلال

تشهد مدينة القدس المحتلة انتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث قام مؤخراً الاقتحام بأعداد كبيرة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك وسط بحماية مشددة من شرطة الاحتلال في ذكرى "يوم الغفران" اليهودي.

وعلى إثر ذلك قامت شرطة الاحتلال بعدد من الاعتقالات لأربعة مواطنين من محافظة الخليل، بينهم طفل يبلغ من العمر (15 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم في قرية كرمة جنوب الخليل.

وفي ضوء ذلك قالت دانا أبو شمسية، موفدة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إن قوات الاحتلال تنفذ إجراءات عقابية وترحيلا للمقدسيين؛ حيث قامت بتفريغ البلدة القديمة من مواطنيها ومرابطيها سواء بإغلاق الحواجز والمعابر أو بسياسة الاعتقالات الاحترازية.

ردود فعل مواطني القدس 

وأكدت أن ما يحدث في مدينة القدس هي حرب السيادة حيث تحاول حكومة الاحتلال فرض السيادة الإسرائيلية تحديدًا في الأعياد اليهودية، لذلك هناك سياسات اعتقال احترازية او استباقية أو حتي ملاحقة للمرابطين، ومن استطاع الوصول بسبب الحواجز الاسمنتية تم ابعاده عن أبواب مسجد الأقصي تحديدا عند باب السلسلة.

وعن ردود أفعال مواطني القدس، أوضحت أن المواطنين يعلمون جيدا أن مسجد الأقصى هو العقيدة التي يدافعون عنها ولكن بسبب سياسة الملاحقة حتي وان كانت فقط دعوات او كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي اسنادا الي المسجد الأقصى يتم الملاحقة والاعتقال على إثرها.

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