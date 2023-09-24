الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مقتل رجل شرطة وإصابة آخر فى تبادل إطلاق نار بكوسوفو

إطلاق نار
إطلاق نار

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بمقتل رجل شرطة وإصابة آخر في تبادل إطلاق نار بكوسوفو.

وشهد شمال كوسوفو منذ أشهر عديدة توترات مع صربيا، وكانت كلمة السر فى التوتر الذى شهدته منطقة البلقان الانتخابات البلدية التى جرت فى أبريل الماضى.

انتخابات رؤساء البلديات أشعلت غضب الصرب الموالين لبلجراد

ونتج عن هذه التوترات فوز أربعة رؤساء بلديات من عرقية الألبان، وهو ما كان الشرارة التي أشعلت فتيل غضب الصرب الموالين لبيلجراد، والذين يشكلون أغلبية فى 4 مدن شمال كوسوفو.

واستمرت مشاهد العنف والمصادمات على مدار أيام عديدة فى شمال كوسوفو، وبدأت بين الصرب وشرطة العاصمة بريشتينا، وأسفرت عن وقوع عشرات المصابين من الجانبين.

وشهد المشهد تطورًا بعد ذلك مع محاولات الصرب اقتحام مقار البلديات، مما دفع عناصر قوات حفظ السلام التابعة لحلف الناتو للتصدى لهم، الأمر الذى نتجت عنه مصادمات عنيفة مع قوات الحلف.

إلقاء القبض على 3 ضباط شرطة من كوسوفو على الحدود مع صربيا

ومنذ ثلاثة أشهر، أعلنت السلطات الصربية عن إلقاء القبض على 3 ضباط من شرطة كوسوفو "مسلحين بالكامل" بالقرب من الحدود المشتركة مع صربيا، بينما قالت شرطة كوسوفو إنهم تعرضوا على الأرجح "للاختطاف" على أراضي كوسوفو أثناء قيامهم بدوريات في المنطقة.

وعندما وصل أفراد آخرون من قوات الأمن إلى الموقع، وجدوا سيارة شرطة فارغة، واشتبهوا في أن الضباط الثلاثة "اختطفوا" من قبل القوات الصربية، ولم تقدم سلطات كوسوفو أي تفاصيل أخرى حول سبب اعتقادها أن الضباط اختطفوا.

ونشرت قوات الأمن الصربية صورًا لثلاثة رجال يرتدون زيًا رسميًا، مستلقين ووجوههم لأسفل في حقل على حافة غابة، مع رشاشات وأسلحة أخرى ومعدات راديو موضوعة بالقرب منهم.

صربيا كوسوفو إطلاق نار بكوسوفو منطقة البلقان البلقان

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