لا تدعهم يخدعونك.. صفحات وهمية تدّعي توثيقها حسابات فيسبوك مقابل مبالغ باهظة

في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي والتي أصبحت منصة للتعبير عن الآراء والمواقف والمطالبات، يسعى الكثير إلى توثيق حساباتهم على فيسبوك لزيادة مصداقيتهم ونفوذهم، ولكن ما لا يعرفه البعض هو أن فيسبوك قام مؤخرًا بتحديث سياساته وأتاح إمكانية التوثيق لأي شخص مقابل رسوم بسيطة تبلغ ٣٠٠ جنيه.

ورغم ذلك، هناك حسابات وهمية تدّعي إمكانية توثيق حسابات فيسبوك مقابل مبالغ مالية باهظة تصل إلى آلاف الجنيهات، وتستغل جهل الناس بالشروط والسياسات الجديدة لفيسبوك، وتقوم هذه الحسابات بإغراء المستخدمين بالحصول على شارة التوثيق الزرقاء التي تميز الحسابات الرسمية للشخصيات العامة والمؤسسات والإعلاميين، مدّعية أنها تمتلك علاقات خاصة مع إدارة فيسبوك أو أنها تستخدم طرقًا سرية للتوثيق.

ولكن في الحقيقة، فإن هذه الحسابات تقوم بالنصب والاحتيال على المستخدمين، ولا تستطيع توثيق حساباتهم بالطريقة التي تزعم، بل قد تعرضها للخطر أو للإغلاق من قبل فيسبوك.

سياسات صارمة

ويقول محمد حسين، الخبير الإلكتروني، إن فيسبوك يتبع سياسات صارمة للتأكد من هوية المستخدمين ولا يقبل بأي تدخل خارجي في عملية التوثيق، كما أن فيسبوك يحذر المستخدمين من التعامل مع هذه الحسابات الوهمية ويطلب منهم الإبلاغ عنها في حال ملاحظتها.

ويضيف: "هناك عدة أسباب تفسر انتشار حسابات وهمية تدّعي إمكانية توثيقها لحسابات فيسبوك مقابل مبالغ مالية باهظة، ومنها الجهل والطمع، فهناك مستخدمون غير مطلعين على سياسات فيسبوك الجديدة ولا يعرفون أنهم يستطيعون توثيق حساباتهم بأنفسهم مقابل رسوم رمزية، وقد يتعرضون للخداع من قبل هذه الحسابات الوهمية التي تزعم أنها الوحيدة التي تستطيع توثيق حساباتهم بطرق خاصة أو سرية".



ويستكمل "حسين" حديثه لـ "الدستور": "قد يكون بعض المستخدمين متحمسين للحصول على شارة التوثيق الزرقاء التي تعطيهم مزايا وامتيازات على فيسبوك، مثل زيادة متابعتهم وتفاعلهم وثقتهم، ويظنون أن هذه الشارة تجعلهم أكثر شهرة ونجاحًا، فيكونون على استعداد لدفع أي مبلغ مالي للحصول عليها، حتى لو كان ذلك يتطلب التعامل مع حسابات غير موثوقة أو غير شرعية".



"هناك أيضًا بعض المستخدمين الذين يشعرون بالضغط من قبل منافسيهم أو زملائهم أو جمهورهم لتوثيق حساباتهم على فيسبوك، خاصة إذا كانوا ينتمون إلى فئات محددة، مثل الفنانين أو الرياضيين أوالإعلاميين، ويرغبون في إظهار صورة إيجابية عن أنفسهم وأنهم على قدر من الأهمية والتأثير، فبالتالي يستخدمون هذه الحسابات الوهمية كطريقة سريعة وسهلة لتحقيق هذا الهدف، دون التفكير في المخاطر أو العواقب"، وفقًا لحديث "حسين".

توثيق وهمي

أما عن الطرق التي تعمل بها هذه الحسابات الوهمية على إقناع رواد التواصل الاجتماعي بدفع مبالغ مالية باهظة مقابل توثيق حساباتهم بفيسبوك، يشير الخبير الإلكتروني، إلى استخدامها الإعلانات المدفوعة أو المنشورات الممولة أو الترويج من قبل حسابات أخرى، لجذب انتباه المستخدمين وإغرائهم بعروض وخصومات وضمانات لتوثيق حساباتهم، كما تحاول هذه الحسابات أن تبدو محترفة وجادة وموثوقة باستخدام صور وشعارات وأسماء تشبه الحسابات الرسمية لفيسبوك أو شركائه.



ويستطرد: "تستخدم هذه الحسابات الوهمية تقنيات الإقناع المختلفة، مثل التأثير على المشاعر أو استخدام الشهادات أو إظهار الأدلة أو استغلال سلطة الرأي أو خلق حالة من الندرة أو المنافسة، لزيادة رغبة المستخدمين في التعامل معها. وتحاول هذه الحسابات أن تبرز فوائد ومزايا شارة التوثيق وأن تخفي عيوب ومخاطر طريقتها".



وينوّه "حسين" إلى أن هذه الحسابات تعتمد أيضًا على إخفاء أو تشويه أو تزييف المعلومات أو استخدام المصطلحات المبهمة أو التلاعب بالأرقام أو إنشاء حسابات مزورة أو مزورة، لخداع المستخدمين وإجبارهم على دفع مبالغ مالية باهظة دون مقابل، وتحاول هذه الحسابات أن تستغل جهل المستخدمين بالشروط والسياسات الجديدة لفيسبوك وأن تتجاهل أي سؤال أو شك من قبل المستخدمين.

وعن طرق تقديم طلب التوثيق على فيسبوك، فهي تشمل:

التأكد من أن حسابك أو صفحتك يستوفي شروط الأهلية للتوثيق، مثل كونه حقيقيًا وفريدًا وكاملاً وبارزًا.

الدخول إلى نموذج طلب التوثيق عبر رابط فيسبوك.

اختيار نوع الحساب الذي تريد توثيقه، سواء كان ملفًا شخصيًا أو صفحة.

اختيار الفئة التي تنتمي إليها، مثل فنان أو رياضي أو سياسي أو غيرها.

إرفاق وثائق تثبت هويتك أو ملكيتك للعلامة التجارية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة أو فاتورة خدمات أو شهادة تأسيس أو غيرها.

كتابة بعض المعلومات الإضافية تشرح سبب رغبتك في التوثيق وما هي المصادر الإعلامية التي تتحدث عنك أو عن علامتك التجارية.

إرسال الطلب وانتظار الرد من فيسبوك.

ويؤكد الخبير الإلكتروني، أنه لا يوجد وقت محدد لاستجابة فيسبوك على طلب التوثيق، فقد يختلف الوقت من حالة إلى أخرى حسب عدد الطلبات المتقدمة ومدى توافر المتطلبات اللازمة، كما سيتم إرسال رسالة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك أو صفحتك لإخبارك بحالة طلبك. إذا تم قبول طلبك، فستظهر شارة التحقق الزرقاء بجانب اسم ملفك الشخصي أو صفحتك. إذا تم رفض طلبك، فستسترد رسوم التوثيق بالكامل في حسابك البنكي.



ويختتم: "ننصح المستخدمين بأن يتحروا الحذر والحكمة عند التفكير في توثيق حساباتهم على فيسبوك، وأن يتبعوا الخطوات الرسمية المتاحة على الموقع نفسه، وأن يتجنبوا التعامل مع أي جهة غير معروفة أو غير موثوقة تزعم قدرتها على توثيق حساباتهم بطرق غير شرعية أو مشبوهة".