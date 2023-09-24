وسط توتر علاقتهما.. زيلينسكى يتوقف ببولندا ولا يلتقى أى مسؤول

توقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفترة وجيزة، في بولندا لشكر اثنين من المتطوعين البولنديين وتكريمهما، في وقت تشهد العلاقات بين كييف ووارسو توتراً شديداً.

وتوقف زيلينسكي في طريق عودته من الولايات المتحدة وكندا في مدينة لوبلن بشرق بولندا حيث لم يلتق أي مسؤول بولندي، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وكتب زيلينسكي على حسابه على منصة اكس: "في الطريق إلى أوكرانيا، كان لي شرف أن أكرم في لوبلن جهود مواطنين بولنديين، متطوعين".

وفي طريق عودته إلى وطنه، سلم زيلينسكي الجائزتين إلى بيانكا زاليفسكا، وهي صحفية ساعدت في نقل الأطفال الجرحى إلى مستشفيات بولندية، وداميان دودا، الذي جمع فريقاً طبياً لمساعدة الجنود الجرحى بالقرب من خط المواجهة.

وشكر زيلينسكي جميع البولنديين الذين "فتحوا منذ أيام (الحرب) الأولى أسرهم ومنازلهم وانفتحوا على تقديم يد العون".

وقال "أعتقد أن أي تحديات في طريقنا المشترك لا تقارن بحقيقة وجود مثل هذه الرابطة القوية بين شعبينا".

من جهته قال مارتشين بشيداتش رئيس مكتب السياسة الدولية التابع للرئيس البولندي لموقع "أونيت دوت بي إل" الإلكتروني إن مكتبه لم يتلق أي مقترح لعقد اجتماع خلال فترة وجود زيلينسكي في بولندا.