بلينكن يعبر عن قلق بلاده "العميق" بشأن سلامة سكان ناغورنى قره باغ

عبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلق بلاده "العميق" بشأن السكان الأرمن في منطقة ناغورني قره باغ، وفق بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها.

وشدد بلينكن في اتصال هاتفي جمعه برئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، على دعوة الولايات المتحدة لأذربيجان بحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسكان ناغورني قره باغ، والحرص على أن تطبق قواتها القانون الإنساني الدولي.

وأكد بلينكن الدعم الأميريكي لسيادة أرمينيا واستقلالها ونزاهة أراضيها.