أوغندا تعلن اعتزامها التوسط بين الصومال والمنطقة الانفصالية

قالت أوغندا، إنها ستتوسط بين الصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية لتيسير إعادة الوحدة بينهما بعد انقسام دام أكثر من 3 عقود.

وذكر بيان رئاسي، أن الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني وافق على القيام بهذا الدور بعد زيارة مبعوث خاص من أرض الصومال، الجمعة.

وأضاف: "وافق الرئيس موسيفيني على أن يعمل على تيسير (إعادة) الوحدة بين أرض الصومال والصومال".

وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي واسع النطاق باستقلالها، والوضع في أرض الصومال سلمي في الغالب بينما يشهد الصومال حربًا أهلية.

ونقل البيان عن موسيفيني قوله للمبعوث: "نحن لا نؤيد الانفصال لأنه أمر خاطئ من الناحية الاستراتيجية".

ومن المحتمل أن تعزز إعادة التوحيد قدرة الدولة الواقعة في القرن الإفريقي على مواجهة تحديات منها تمرد حركة الشباب المتشددة.