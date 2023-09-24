البابا تواضروس الثانى يتأهب لزيارة إيبارشية ميلانو أكتوبر المقبل

كشفت مصادر كنسية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يتأهب لزيارة إيبارشية ميلانو في١١ أكتوبر ٢٠٢٣.

تدشين كاتدرائية ولقاءات بشعبه

وأضاف المصدر، أن خلال زيارة البابا تواضروس الثاني إلى ميلانو يدشن كاتدرائية مارمرقس الرسول بفينيسا، ويترأس صلاة القداس الآلهي، كما يلتقي البابا الشباب في لقاء مخصص لهم بكنيسة البشارة بميلانو، كما سيتم سيتم عمل لقاءات للبابا مع شعبه في دير الأنبا شنودة بميلانو وكنيسة القديس يوسف الرامي.

وعلى صعيد آخر، فمن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، في 2 أكتوبر 2023، احتفالات الكلية الإكليريكية التابعة لدير المحرق بأسيوط، وذلك على مسرح الأنبا رويس الملحق بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك البابا في الاحتفالات الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، إلى جانب عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قد ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، صلاة القداس الإلهي لتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بجاردن سيتي.

مشاركة عدد من الأساقفة

وشارك في طقس التدشين عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على رأسهم الأنبا دانيال مطران المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

الجدير بالذكر أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية استضافت أمس الأول قافلة طبية بها كل التخصصات ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" واهتمام الدولة بدعم صحة المرأة، حيث شملت القافلة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة والكشف على سرطان الثدي، كما تم توفير سيارة وزارة الصحة المتنقلة لتقديم خدمة "الماموجرام" بالمجان.

وتردد على مدار اليوم عدد 328 مواطنًا للكشف والاستفادة من القافلة الطبية وخدمات المبادرة.