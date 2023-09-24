تكريم أسرة مسلسل "ستهم" ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربى (صور)

كرمت إدارة مهرجان المسرح العربي في دورته التاسعة والثلاثين أسرة مسلسل “ستهم” والذي قامت ببطولته الفنانة روجينا، وعرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

وحضر من فريق العمل النجمة روجينا والنجم محمد عبدالحافظ والفنانين أحمد الرافعي وإبراهيم السمان ونانسي صلاح وسحر حسن، ومخرج العمل رؤوف عبدالعزيز، وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

تكريم أسرة مسلسل "ستهم"

تكريم أسرة مسلسل "ستهم"

تكريم أسرة مسلسل "ستهم"

تكريم أسرة مسلسل "ستهم"

تكريم أسرة مسلسل "ستهم"

تكريم أسرة مسلسل "ستهم"

تكريم أسرة مسلسل "ستهم"

تكريم أسرة مسلسل "ستهم"

تكريم أسرة مسلسل "ستهم"

تكريم أسرة مسلسل "ستهم"

تكريم أسرة مسلسل "ستهم"

تكريم أسرة مسلسل "ستهم"

تكريم أسرة مسلسل "ستهم"

تكريم أسرة مسلسل "ستهم"

وكان من ضمن الحضور لجنة تحكيم المهرجان، على رأسهم المخرج خالد جلال، والذي قدم التكريم لكل صناع المسلسل بصحبة عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الفنان أيمن الشيوي، وفي حضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والذي تحمل الدورة الجديدة من المهرجان اسمه.

وكرم مهرجان المسرح العربي في دورته التاسعة والثلاثين، فريق وأبطال مسلسل “ستهم”، وذلك عقب تقديم عرض "الثامن من كل أسبوع" ضمن فعاليات المهرجان.

تكريم أسرة مسلسل "ستهم"

وضمت قائمة المكرمين كلًا من النجمة روجينا، والنجم محمد عبد الحافظ، والمخرج رؤوف عبد العزيز، وأبطال العمل نانسي صلاح، وإبراهيم السمان، وأحمد الرافعي، وسحر حسن، المخرج رؤوف عبد العزيز، والطفل آدم كيشو.

وكرم المهرجان أيضا عددًا من طلاب المعهد الذين شاركوا في المسلسل وهم: الفنانة نغم صالح، والفنانة ندى إسماعيل، الفنان ممدوح السعيد، الفنانة منة الفيومي، الفنان عمرو عادل، الفنانة ميرنا نديم، الفنان أحمد أبو ريا.

يشار إلى أن مسلسل "ستهم" قد عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي، والعمل بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويشارك في دورة مهرجان المسرح العربي هذا العام 8 عروض للتنافس بمسابقة مهرجان المسرح العربي هذا العام، فيما تقدم 6 عروض شرفية وتعرض على خشبة المعهد بعد المهرجان.

الجدير بالذكر أن المعهد قرر إطلاق اسم الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس الأكاديمية السابق، على هذه الدورة نظرا لتاريخه الفنى الطويل وعطائه المستمر سواء فى فترة رئاسته للأكاديمية أو بعدها، حيث ظل داعمًا لكل فعاليات المعهد العالى للفنون المسرحية والأكاديمية.