البابا تواضروس يلتقي كاهني وشباب من كنيسة مارمينا والقديسة مارينا بأستراليا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم السبت، الأبوين القمص أبانوب عطالله والقس إيزاك ويصا كاهني كنيسة الشهيد مارمينا والقديسة مارينا بڤيكتوريا أستراليا، وبرفقتهما مجموعة من أبناء الكنيسة من الشباب.

رحب قداسة البابا بهم وتعرف عليهم، ثم قدم لهم لمحات من التاريخ القبطي وجذوره في مصر والحضارة المصرية وعمقها في التاريخ البشري.

وأدار قداسته حوارًا مفتوحًا مع الحضور، واستمع لأسئلتهم وأجاب عليها، ورنم الشباب بعض المدائح الكنسية باللغتين القبطية والإنجليزية.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا تذكارية، وباركهم وصرفهم.

في سياق متصل دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء بحي جاردن سيتي، التابعة لقطاع كنائس وسط القاهرة، وذلك بعد انتهاء عمليات التجديد التي أجريت فيها.

يأتي تدشين الكنيسة، الذي شارك فيه 15 من أحبار الكنيسة، بمناسبة مرور خمسين سنة على وضع حجر الأساس لها والذي تم يوم 23 سبتمبر 1973 بيد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث لتصبح وقتها أول كنيسة بالقاهرة يضع حجر أساسها قداسته عقب تنصيبه بطريركًا.