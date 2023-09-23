تعرف على أهمية المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأطفال (فيديو)

أوضحت الدكتور عبلة الألفي، أستاذ طب الأطفال، أهمية دور المبادرات الرئاسية في مجال الصحة لدعم صحة الأطفال، قائلة: "إنه منذ إطلاق مبادرة 100 مليون صحة، والدولة تنفذ مجموعة كبيرة من المبادرات لضمان صحة المواطن المصري".

الوقاية خير من العلاج

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أن الطفل يعتبر هو المستقبل، لافتة إلى أن صحة الطفل يستمدها من صحة الأم، وبالتالي فإن كل المبادرات تركز على صحة الأم والطفل، كما أن هناك الكثير من المبادرات التي لا تعني فقط بالعلاج ولكن بالوقاية أيضاً، فعلاج الطفل المصاب بالتقزم على سبيل المثال يكلف الدولة الكثير، لكن منع التقزم يوفر على الأسرة معاناة شديدة، وكذلك منع المعاناة عن الطفل في المدرسة، بالإضافة إلى أنه يتم توفير لخزينة الدولة 20 مليار جنيه سنويًا.

وأشارت إلى أنه جرى تقديم 15 مبادرة على مدى السنوات الماضية، حتى يستطيع أن يستفيد منها كل المواطنين من الخدمات المكثفة على مستوى الـ 27 محافظة.