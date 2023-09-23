السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: أنفاق سيناء الجديدة بمثابة عبور ثانٍ للسيسى

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لديها أكبر شبكة أنفاق في منطقة الشرق الأوسط، وتوجد لدينا 20 نقطة أخرى للانتقال من وإلى شرق قناة السويس، كما أن الأنفاق ربطت سيناء ومحافظات الجمهورية بعضها البعض. 

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أهالي سيناء في الماضي كانوا يجدون صعوبة كبيرة في الانتقال إلى القاهرة، مؤكدًا أن الأنفاق الجديدة تمثل العبور الثاني وحدث هذا في عهد الرئيس السيسي. 

وتابع، أن 2000 سيارة في الساعة الواحدة حجم استيعاب الحركة في أنفاق تحيا مصر، و40 ألف سيارة في اليوم حجم استيعاب أنفاق تحيا مصر.

أكثر من 70 طريقًا حاليًا داخل سيناء

وأشار إلى أن هناك أكثر من 70 طريقًا حاليًا داخل سيناء، كما أن الطرق الجديدة في سيناء تعطيها ميزة كبيرة لتسهيل الحركة، ولكن في الماضي الطرق لم تكن تساعد في الانتقال داخل سيناء. 

أحمد موسى الانفاق الجديدة العبور الثاني عهد الرئيس السيسي شرق قناة السويس سيناء

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