السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الجعفرية الأحمدية": تنظيم مسيرة احتفالية بالمولد النبوي الأربعاء

الطريقة الجعفرية
الطريقة الجعفرية الأحمدية

تنظم الطريقة الجعفرية الأحمدية، بقيادة شيخها محمد صالح عبدالغنى صالح الجعفرى، مسيرة احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف، الأربعاء القادم.

مشيخة الطرق الصوفية تعلن تأييدها لترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

 

وقالت الطريقة الجعفرية الأحمدية، في بيان لها اليوم، السبت، إنه بعد ثلاثة أعوام من توقف المسيرة الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تنطلق مسيرة المشيخة العامة للطرق الصوفية من أمام مسجد سيدى الشيخ صالح الجعفرى بالدراسة - القاهرة إلى مسجد مولانا الإمام الحسين رضى الله عنه.

وأكدت الطريقة الجعفرية الأحمدية، أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم، سيضم كل رايات الطرق الصوفية  تحت راية حب الله ورسوله وأهل البيت الأطهار، مع المريدين والأحباب وعموم المسلمين. 

ويأتي الاحتفال بالمولد النبوي هذا العالم يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 الموافق هجريًا 14 ربيع أول 1445، وفقًا لما أعلنت عنه الحسابات الفلكية.

 

الطرق الصوفية تعلن تأييدها لترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية

وفي سياق آخر، أعلنت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية عن  تأييدها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي تعبيرًا عن الجهود التي بذلها الرئيس خلال المرحلة السابقة، وتقديرًا وعرفانًا للحفاظ على مقدرات البلاد ونشر الأمن والأمان، مؤكدةً عبر شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبدالهادي القصبي، أن إعلان الجمعية العمومية للمجلس الأعلى عن تأييدها لترشح الرئيس إنما هو عرفان بالجميل لرجل أخلص في مهمته.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوي برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها وبحضور الدكتور علي جمعة، رئيس قطاع الدعوة والدكتور محمد محمود أبوهاشم، رئيس القطاع الصوفي وبحضور مشايخ الطرق الصوفية وقيادات العمل الصوفي بجمهورية مصر العربية. صرح بذلك أحمد قنديل، المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، 

 

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