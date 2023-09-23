السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المهندس عصام إبراهيم رئيسا لقطاعات التشغيل بـ"مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أصدر المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، قرارا بتعيين المهندس عصام إبراهيم، رئيسا لقطاعات التشغيل جنوب بالشركة لمدة عامين أو لحين بلوغه سن المعاش أيهما أقرب.

ووفق القرار يتم العمل به من وقت صدوره، وكان المهندس عصام إبراهيم مكلف برئاسة قطاعات التشغيل كقائم بالأعمال حيث يشغل منصب رئيس قطاع كهرباء أسيوط.

في سياق آخر، كشف المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، عن إدراج 40 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي “2023-2024” لمشروع تحويل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بتمويل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

المهندس/ عصام إبراهيم

وأضاف “شمعة” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تنفيذ خطة تعديل مسارات خطوط الجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية خلال الفترة من “2017-2023”، مرت بـ 6 مراحل شملت 603 عملية تعديل في نطاق 5 محافظات وهي “الفيوم، وبني سويف ، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد”.

وأشار رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، أن إجمالي أطوال الخطوط الهوائية التي تم تعديل مسارها لكابلات أرضية بلغت 369.517 كيلومتر بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وبلغت التكلفة الإجمالية للمراحل الـ6 بلغت 379.196 مليون جنيه.

يذكر أن شركة مصر الوسطى للكهرباء الأكبر من حيث المساحة بين شركات توزيع الكهرباء وتضم 5 قطاعات هى «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد» والتى تمثل حوالى 51 % من مساحة الجمهورية.

جاءت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء في المرتبة الأولى، من حيث أكثر شركات التوزيع تركيبا للعدادات الكودية في يوم 13 سبتمبر الجاري .

يذكر أن شركة مصر الوسطى للكهرباء تضم 5 قطاعات هي «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد».

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