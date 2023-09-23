السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار عسكري: مصر حاربت الإرهاب نيابة عن العالم

اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة

علق اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على جهود الدولة المصرية في تقديم المساعدات للأشقاء في  ليبيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن مصر تؤدي دورا إنسانيا كبيرا في ليبيا يعزز القومية العربية.

وأضاف أن مصر تؤدي دورها والقوات المسلحة تؤدي دور إنساني كبير في ليبيا يحتمها عليها القومية العربية التي تلزمنا به كدور أمني وإنساني فضلا عن حماية الأمن القومي لأن ليبيا دولة جوار مباشر لمصر.

وتابع: “مصر حاربت الإرهاب نيابة عن العالم ولا مجال للمزايدة على مصر ودورها، وإعادة تسليح الجيش تم على بناء على خطة”، مؤكداً أن مصر لها دور كبير في العالم العربي وتتفاعل مع جميع الأشقاء بشكل إيجابي.

ليبيا الحياة اليوم فضائية الحياة عادل العمدة

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